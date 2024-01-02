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Erenler Belediye Başkanı: 2023 yılında 200 milyon TL'lik yatırım gerçekleştirdik - Son Dakika
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Erenler Belediye Başkanı: 2023 yılında 200 milyon TL'lik yatırım gerçekleştirdik

Erenler Belediye Başkanı Rahmi Şengül, ocak ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada, 2023 yılında yapılan belediye çalışmalarını değerlendirerek, ilçenin alt ve üstyapısıyla toplamda 200 milyon TL'lik yatırım gerçekleştirdiklerini belirtti.

Erenler Belediye Başkanı: 2023 yılında 200 milyon TL\'lik yatırım gerçekleştirdik
02.01.2024 - 15:25,
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Ocak ayı meclis toplantısında konuşan Erenler Belediye Başkanı Rahmi Şengül, 2023 yılında yapılan belediye çalışmalarını değerlendirerek, "Fen İşleri Müdürlüğü çalışmalarımız çerçevesinde ilçemizde alt ve üstyapısıyla toplamda 200 milyon TL'lik yatırım gerçekleştirdik" dedi.

Erenler Belediye Başkanı Rahmi Şengül, ocak ayı olağan meclis toplantısında 2023 yılında gerçekleşen çalışmaları değerlendirdi. Gündüm dışı konuşmalar ile başlayan toplantı, gündem maddelerinin karara bağlanmasıyla devam etti. Ardından Şengül, 2023 yılı içerisinde yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgilendirmede bulunarak, "Haziran ayında emaneti olan canını Allah'a teslim eden merhum ağabeyimiz Fevzi Kılıç başkanımızla başlamıştık. Haziran ayından sonrada şahsımıza layık görülen hizmet bayrağını en iyi şekilde taşıyabilmek için tüm gücümüz ve gayretimiz ile çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Merhum ağabeyimiz Fevzi Kılıç'ı bir kez daha rahmet ve hayırla yad ediyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.

"İlçemize alt ve üstyapısıyla toplamda 200 milyon TL'lik yatırım gerçekleştirdik"

İlçedeki 33 mahallenin 28'inde doğal gaz olduğunu belirten Şengül, "Erenler'imizin ilk kütüphanesi için ihalemizi gerçekleştirdik. Şuanda ihalenin ardından yasal süreç devam ediyor. Merhum Başkanımız Fevzi Kılıç'ın adını taşıyacak olan Kütüphane ve Etüt Merkezimizin hayırlı olmasını diliyorum. Yer tesliminin ardından proje çok hızlı bir şekilde ilerleyecek. Heyecanla süreci ilerletiyoruz. İlçemiz genelinde 2023 yılında asfalt çalışmalarımızı sürdürdük. Merkez Mahallemizde sanayi bölgesi olarak adlandırılan 8 sokağımızı baştan sona asfalt ile yeniledik. 4 bin ton asfalt çalışması gerçekleşen bölgede çalışmalar esnafımız tarafından memnuniyet ile karşılandı. Çalışmanın esnafımız ve hemşerilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Bu çerçevede 2023 yılında Fen İşleri Müdürlüğü çalışmalarımız bünyesinde ilçemize alt ve üstyapısıyla toplamda 200 milyon TL'lik yatırım gerçekleştirdik. İlçemiz genelinde çalışmalarımız devam ediyor. Çalışmaların Erenler'imize ve kıymetli hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İHA
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Fen İşleri Müdürlüğü, Fevzi Kılıç, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Erenler Belediye Başkanı: 2023 yılında 200 milyon TL'lik yatırım gerçekleştirdik - Son Dakika
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