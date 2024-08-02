Erenler Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi Gönüllülerinin İlk Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Yerel

Erenler Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi Gönüllülerinin İlk Toplantısı Gerçekleştirildi

Erenler Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi Gönüllülerinin İlk Toplantısı Gerçekleştirildi

Erenler Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü tarafından kurulan Erenler Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi Gönüllüleri (EBAK) ilk toplantısını gerçekleştirdi. Başkan Şenol Dinç, toplantıda yaptığı konuşmada afetlere hazırlıklı olmanın önemini vurguladı.

02.08.2024 12:18  Güncelleme: 12:20
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Erenler Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi Gönüllülerinin (EBAK) ilk toplantısına katılan Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, "Bu toplantılarımızda gerçekleşen eğitimler ile inşallah olası afetlere hep birlikte en hazır hale geleceğiz" dedi.

Erenler Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü tarafından kurulan Erenler Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi Gönüllüleri (EBAK) ilk toplantısını Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç'in katılımıyla gerçekleştirdi. Eğitim Programının açılış konuşmasını gerçekleştiren Erenler Belediyesi Afet İşleri Müdürü İsmet Akkoyun, Başka Şenol Dinç'e verdikleri destekten dolayı teşekkür dileklerini iletti. Ardından konuşmalarını gerçekleştiren Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, devlet ve bireyler olarak her zaman afetlere hazırlıklı olunması gerektiğinin önemini vurguladı. Başkan Şenol Dinç, "Afete hazırlık konusunda EBAK olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gönüllü olarak bu ekipte bulunan ve emek veren tüm mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Şenol Dinç, "Erenler Belediyesi olarak bu konuda Sakarya Valiliğimiz, AFAD ve Erenler Kaymakamlığımız ile koordineli şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah devam eden süreçte zaman kaybetmeden ilçemizde belirlenen noktalara konteynırlar temin edecek ve içlerini arama kurtarma çalışmalarında kullanılan ekipmanlar ile dolduracağız" diye konuştu.

Başkan Dinç, "Bu toplantılarımızda gerçekleşen eğitimler ile inşallah olası afetlere hep birlikte en hazır hale geleceğiz. Kıymetli mesai arkadaşlarımız, hepimiz ilçemize ve şehrimize hizmet için buradayız. Eğitim programımızın bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum. Rabbim güzel memleketimizi her türlü afetten muhafaza eylesin inşallah" ifadelerine yer verdi. Başkan Şenol Dinç'in konuşmasının ardından program uzman kişiler tarafından verilen eğitimler ile tamamlandı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erenler Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi Gönüllülerinin İlk Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erenler Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi Gönüllülerinin İlk Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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