Erenler Belediyesi 'Mahallemde Şenlik Var' programlarına Pirahmetler Mahallesi'nde devam ediyor - Son Dakika
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Erenler Belediyesi 'Mahallemde Şenlik Var' programlarına Pirahmetler Mahallesi'nde devam ediyor

Erenler Belediyesi \'Mahallemde Şenlik Var\' programlarına Pirahmetler Mahallesi\'nde devam ediyor

Erenler Belediyesi çocuklara yönelik 'Mahallemde Şenlik Var' programlarına Pirahmetler Mahallesi'nde devam ediyor. Etkinliklere katılan çocuklar ve aileleri teşekkür edildi.

22.08.2024 14:01  Güncelleme: 14:03
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Erenler Belediyesi tarafından mahallelerde başlatılan ve çocukların vazgeçilmezi olan 'Mahallemde Şenlik Var' programları Pirahmetler Mahallesi ile devam etti.

Erenler Belediyesi çocuklara yönelik çalışma ve etkinliklere devam ediyor. Her yaştan vatandaşa yönelik etkinliklerin gerçekleştiği Erenler'de çocuk şenliği programları Pirahmetler Mahallesinde devam etti. Programda eğlenen çocukları ziyaret ederek, kendilerine etkinliklerin devam edeceğini müjdeleyen Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, "Kıymetli evlatlarımız, çocuklarımız için etkinliklerimize devam ediyoruz. İlkini hafta başında Büyükesence Mahallemizde gerçekleştirmiştik. Bu akşamda ekiplerimiz Pirahmetler Mahallemizde. Mahallelerimizde çocuklarımız için etkinliklerimize devam edeceğiz. Amacımız çocuklarımızın, evlatlarımızın hem öğrenerek hem de eğlenerek tatillerini güzel bir şekilde geçirmeleri. Programlarımıza katılan evlatlarımıza ve ailelerimize teşekkür ediyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde Erenler'imiz için çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erenler Belediyesi 'Mahallemde Şenlik Var' programlarına Pirahmetler Mahallesi'nde devam ediyor - Son Dakika

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