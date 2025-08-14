Erenler Belediyesi\'nden Yeni Doğan Ailelere Ziyaret

Erenler Belediyesi sosyal belediyecilik çalışmaları çerçevesinde 'Hoş Geldin Bebek' ziyaretlerine devam ediyor.

Erenler Belediyesi 'Hoş Geldin Bebek' Projesi çerçevesinde evlatları dünyaya gelen aileleri hanelerinde ziyaret etmeye devam ediyor. Proje çerçevesinde konuşan Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, "Evlatları dünyaya gelen ailelerimizin sevincine ortak olmaktan mutluluk duyuyoruz. Belediye Başkan Yardımcımız Banu Yeşil evlatları dünyaya gelen ailelerimizi ziyaret etmeye devam ediyor. Bu vesileyle hem hayırlı olsun dileklerimizi iletiyoruz hem de hemşehrilerimizin varsa talep ve sorunlarını öğreniyoruz. Hanelerinin kapılarını açan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, tüm çocuklarımıza sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir ömür diliyoruz" diye konuştu. - SAKARYA