Erenler Belediyesi ve İlçe Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Haftası\'nda Bilgilendirme Standları Kurdu

Yerel

Erenler Belediyesi ve Erenler İlçe Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Haftası çerçevesinde vatandaşların bilgilendirildiği stantlar kurdu. Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, "Hastalıkları erken teşhis etmek hayat kurtarıyor. Bu çerçevede bizde İlçe Sağlık Müdürlüğümüz ile böyle bir çalışma gerçekleştirdik" dedi.

Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri çerçevesinde Erenler Belediyesi ve Erenler İlçe Sağlık Müdürlüğü ortaklaşa olarak gerçekleştirdiği program ile kanserle mücadelede erken teşhisin önemine değinerek, vatandaşları ücretsiz tarama programlarına katılmaya davet etti. Halk Sağlığı Haftası çerçevesinde hafta boyunca süren çalışmalarda sağlık personeli ve hekimlerin görev aldığı stantlarda şeker ve tansiyon ölçümleri, kanser tarama programlarıyla ilgili bilgilendirme ve yönlendirmeler, obezite ve sağlıklı beslenme danışmanlığı gibi hizmetler verildi. Çalışma hakkında konuşan Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, "Hastalıkları erken teşhis etmek hayat kurtarıyor. Bu kapsamda bizde İlçe Sağlık Müdürlüğümüz ile böyle bir çalışma gerçekleştirdik. İlçe Sağlık Müdürümüz Mümtaz Seyda Hocamıza da katkılarından ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - SAKARYA