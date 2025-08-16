Erenler\'de \'Mahallemde Şenlik Var\' Programı Çocukları Eğlendirdi

Erenler Belediyesi tarafından düzenlenen 'Mahallemde Şenlik Var' programında buluşan çocuklar doyasıya eğlendi.

Erenler Belediyesi tarafından çocuklara yönelik başlatılan 'Mahallemde Şenlik Var' etkinliği Sağlık Parkta gerçekleşen program ile devam etti. Çocukların doyasıya eğlendiği programda Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, etkinliklerin devam edeceği müjdesini verdi. Çocuklar ile fotoğrafları sosyal medya hesabında paylaşan Başkan Şenol Dinç, "Bu akşam Sağlık Parkta çocuklarımızla birlikte güldük, birlikte eğlendik. Sevgili çocuklar sizler için programlarımız devam edecek. Yüzünüzden tebessüm hiç eksik olmasın" dedi. - SAKARYA