Erenler'de Özel Bireyler İçin Unutulmaz Eğlence Programı - Son Dakika
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Yerel

Erenler'de Özel Bireyler İçin Unutulmaz Eğlence Programı

Erenler\'de Özel Bireyler İçin Unutulmaz Eğlence Programı

Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, Büyük Birlik Partisi İlçe Başkanı Ali Fuat Kırık ve Türkiye Birlik Engelliler Federasyon başkan vekili İbrahim İşçi'nin katılımlarıyla özel bireyler için unutulmaz bir eğlence programı düzenledi. Program, özel gereksinimleri olan bireylerin unutulmaz bir gece geçirmelerini sağladı.

12.07.2024 13:46  Güncelleme: 13:48
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Erenler'de özel bireyler için unutulmaz bir eğlence programı düzenlendi.

Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, Büyük Birlik Partisi İlçe Başkanı Ali Fuat Kırık ve yönetimi, Türkiye Birlik Engelliler Federasyon başkan vekili İbrahim İşçi'nin katılımlarıyla özel bireyler için unutulmaz bir eğlence programı düzenledi. Program, ilçenin sosyal hayatına renk katarken, özel gereksinimleri olan bireylerin de unutulmaz bir gece geçirmelerini sağladı. Gerçekleştirilen etkinlikte, belediye başkanı Şenol Dinç ve ilçe başkanı Ali Fuat Kırık, özel bireylerle yakından ilgilenerek onların mutluluğuna ortak oldular. Program çerçevesinde özel bireyler için çeşitli gösteriler, müzik dinletileri ve eğlenceli aktiviteler düzenlendi. Katılımcılar arasında oluşturulan samimi ortamda, herkes keyifli vakit geçirdi.

Etkinliğe katılan Şenol Dinç, yaptığı açıklamada, "Özel bireylerin toplumumuzun ayrılmaz bir parçası olduğunu unutmamalıyız.Onların mutluluğu bizim için çok önemli. Bu etkinlikle onların hayatlarına küçük bir dokunuş yapmayı amaçladık ve umarım güzel bir gece geçirmelerini sağlayabildik" dedi.

Programa katılan özel bireyler ve aileleri ise düzenlenen etkinlikten dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek, yapılan bu tür etkinliklerin toplumsal farkındalığın artmasına katkı sağladığını vurguladılar.

Erenler'de düzenlenen bu anlamlı etkinlik, toplumun her kesimine dokunarak sosyal dayanışmanın gücünü bir kez daha gözler önüne serdi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erenler'de Özel Bireyler İçin Unutulmaz Eğlence Programı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erenler'de Özel Bireyler İçin Unutulmaz Eğlence Programı - Son Dakika
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