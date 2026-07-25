Erfelek Tatlıca Şelaleleri: Doğanın Cenneti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erfelek Tatlıca Şelaleleri: Doğanın Cenneti

Erfelek Tatlıca Şelaleleri: Doğanın Cenneti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'ta bulunan Erfelek Tatlıca Şelaleleri, doğa tutkunları için bir turizm cenneti.

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinop Erfelek'te Tatlıca Şelaleleri Tabiat Parkı, 28 ardışık şelalesi, zengin bitki örtüsü ve serin atmosferiyle özellikle yaz aylarında doğaseverlerin yoğun ilgi gösterdiği turizm noktaları arasında yer alıyor. Sinop'un en önemli doğa turizmi destinasyonlarından biri olan parkta ahşap yürüyüş platformları, doğal parkurlar, tarihi su değirmenleri ve ekoturizm olanakları ziyaretçilere farklı deneyimler sunuyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2011 yılında tabiat parkı ilan edilen ve 720 dekarlık alanı kapsayan Erfelek Tatlıca Şelaleleri, yaklaşık 2 kilometrelik güzergâh boyunca sıralanan 28 şelalesiyle ziyaretçilerini ağırlıyor. Doğal göletleri, yemyeşil orman dokusu ve temiz havasıyla öne çıkan bölge, doğa ve fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı oluyor.

Karadeniz Bölgesi'nin en çok ziyaret edilen tabiat parklarından biri olan Erfelek Tatlıca Şelaleleri, doğal güzelliklerinin yanı sıra zengin biyolojik çeşitliliğiyle de dikkati çekiyor. Parkta karaca, sansar, sincap, tavşan, alabalık ve çok sayıda kuş türü yaşamını sürdürürken, doğal yaşamın korunmasına yönelik çalışmalar da devam ediyor.

Parkta, ziyaretçiler için yaklaşık 1 kilometrelik ahşap yürüyüş platformunun yanı sıra doğal kayalıklardan oluşan macera parkuru bulunuyor. Şelalelerin arasından geçen rota, yürüyüş, kısa tırmanış ve doğal göletlerde serinleme imkânı sunarken, yaklaşık 100 yıllık iki tarihi su değirmeni de kafe ve dinlenme alanı olarak hizmet veriyor.

Doğa yürüyüşü, fotoğrafçılık, kamp ve piknik için uygun olan Erfelek Tatlıca Şelaleleri Tabiat Parkı, her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayarak Sinop turizmine önemli katkı sağlıyor. Doğa yürüyüşü, fotoğrafçılık, kamp, piknik ve ekoturizm faaliyetleri için uygun imkanlar sunan Erfelek Tatlıca Şelaleleri Tabiat Parkı, her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Özellikle hafta sonları yoğun ilgi gören park, Sinop turizmine önemli katkı sağlarken, Karadeniz'in saklı cennetlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Kaynak: ANKA

Erfelek, Turizm, Sinop, Yerel, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erfelek Tatlıca Şelaleleri: Doğanın Cenneti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kanser hastasını zehirleyen peynir skandalı Kanser hastasını zehirleyen peynir skandalı
Sağlık Bakanı Memişoğlu’ndan Karadenizlilere kilo uyarısı: Yiyelim ama hareket edelim Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Karadenizlilere kilo uyarısı: Yiyelim ama hareket edelim
M çiçeği virüsü Madagaskar’da 3 binden fazla kişiye bulaştı M çiçeği virüsü Madagaskar'da 3 binden fazla kişiye bulaştı
Torununu 7 yıl harabe evde saklayan babaanne: ’Ahmet’ diye hitap ettim Torununu 7 yıl harabe evde saklayan babaanne: 'Ahmet' diye hitap ettim
Misafirlikte silah kazası: 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Misafirlikte silah kazası: 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
DEM Parti İmralı Heyeti ile AK Parti Grubu arasında çerçeve yasa mesaisi DEM Parti İmralı Heyeti ile AK Parti Grubu arasında çerçeve yasa mesaisi

16:46
14 yaşındaki çocuğun bomba ihbarı savaş uçaklarının havalanmasına neden oldu
14 yaşındaki çocuğun bomba ihbarı savaş uçaklarının havalanmasına neden oldu
16:30
Kan donduran iddia: Oğlu Gülistan’ı öldürdü, anne Handan Sonel cesedi 100 bin liraya yok ettirdi
Kan donduran iddia: Oğlu Gülistan'ı öldürdü, anne Handan Sonel cesedi 100 bin liraya yok ettirdi
16:19
Çocuğunun terliğini almak için suya girdi, boğulup hayatını kaybetti
Çocuğunun terliğini almak için suya girdi, boğulup hayatını kaybetti
15:59
Filenin Sultanları finale yükseldi
Filenin Sultanları finale yükseldi
14:53
Fatih Ürek’in vasiyeti yerine getirilemiyor
Fatih Ürek'in vasiyeti yerine getirilemiyor
14:36
Suriye’de otobüs kazasında 35 kişi öldü, 30 kişi yaralandı
Suriye’de otobüs kazasında 35 kişi öldü, 30 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2026 18:22:51. #7.12#
SON DAKİKA: Erfelek Tatlıca Şelaleleri: Doğanın Cenneti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.