Erfelek'te Anne Sütü ve Doğru Emzirme Eğitimi Verildi - Son Dakika
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Erfelek'te Anne Sütü ve Doğru Emzirme Eğitimi Verildi

Erfelek\'te Anne Sütü ve Doğru Emzirme Eğitimi Verildi
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Sinop'un Erfelek ilçesinde, Erfelek Şehit Dr. Mehmet Turan Yazlak İlçe Devlet Hastanesi tarafından düzenlenen eğitimde, anne sütünün önemi, ilk 6 ay yalnızca anne sütüyle beslenmenin faydaları ve doğru emzirme teknikleri anlatıldı. Katılımcılara broşür dağıtılırken sorular yanıtlandı; sağlıklı nesiller için bu tür çalışmaların süreceği belirtildi.

Sinop'un Erfelek ilçesinde, anne sütünün önemi ve doğru emzirme teknikleri konusunda vatandaşlara yönelik bilgilendirme eğitimi gerçekleştirildi.

Erfelek Şehit Dr. Mehmet Turan Yazlak İlçe Devlet Hastanesi eğitim personeli tarafından düzenlenen eğitimde, "Anne Sütünün Önemi ve Doğru Emzirme" konusu ele alındı. Eğitimde, anne sütünün bebeklerin sağlıklı büyüme ve gelişimindeki önemi, ilk 6 ay yalnızca anne sütüyle beslenmenin faydaları ve doğru emzirme teknikleri hakkında katılımcılara bilgi verildi. Emzirme döneminde karşılaşılabilecek sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri de uzman personel tarafından anlatıldı. Program kapsamında katılımcılara bilgilendirici broşürler dağıtılırken, vatandaşların emzirme ve anne sütüyle ilgili soruları da uzman personel tarafından yanıtlandı.

Erfelek Şehit Dr. Mehmet Turan Yazlak İlçe Devlet Hastanesi tarafından, toplum sağlığının korunması ve sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sağlanması amacıyla vatandaşlara yönelik eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erfelek'te Anne Sütü ve Doğru Emzirme Eğitimi Verildi - Son Dakika

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