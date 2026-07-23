Erfelek'te Kış Hazırlıkları Başladı - Son Dakika
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Erfelek'te Kış Hazırlıkları Başladı

Erfelek\'te Kış Hazırlıkları Başladı
23.07.2026 12:42
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Sinop'un Erfelek ilçesinde köylüler, geleneksel yöntemlerle kış hazırlıklarını sürdürüyor.

Sinop'un Erfelek ilçesinde köylüler kış hazırlıklarına erken başladı.

Kış hazırlıklarının başladığı Erfelek'e bağlı Horzum köyünde köylülerin odun mesaisinde geleneksel yöntemler ön plana çıkıyor. Köy sakinlerinden Cemal ve Turan Aksu, kış aylarında kullanılacak odunları hazırlarken motorlu testerelerin yetersiz kaldığı büyük kütükleri, "murç" adı verilen geleneksel alet ve balyoz yardımıyla tek tek yarıyor.

Güç ve emek isteyen bu yöntem, köyde yıllardır sürdürülen bir gelenek olarak yaşatılırken, büyük kütüklerin parçalanmasında etkili bir çözüm olarak kullanılmaya devam ediyor. Aksu kardeşler, yoğun emek gerektiren çalışmalarını imece kültürünün de etkisiyle sürdürüyor. - SİNOP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erfelek'te Kış Hazırlıkları Başladı - Son Dakika

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