ERGAB Başkanı Sevim'in kızı dünya evine girdi - Son Dakika
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ERGAB Başkanı Sevim'in kızı dünya evine girdi

24.05.2022 17:55
ERGAB Başkanı Sevim'in kızı dünya evine girdi

Erzincanlı Gazeteciler Birliği (ERGAB) Başkanı Sedat Sevim'in kızı Elif Nur, Numan Kabakcı'nın oğlu Muhammet Buğra ile hayatını birleştirdi.

Erzincanlı Gazeteciler Birliği (ERGAB) Başkanı Sedat Sevim'in kızı Elif Nur, Numan Kabakcı'nın oğlu Muhammet Buğra ile hayatını birleştirdi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım'ında katıldığı düğün töreni Bayrampaşa ilçesinde bir salonda gerçekleştirildi.

Düğün töreninde, gelinin babası Sedat Sevim, annesi Birgül Sevim, ağabeyi Furkan Sevim, damadın babası Numan Kabakcı ve annesi Badegül Kabakcı davetlileri tek tek kapıda karşıladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan düğün töreninde konuşan gelinin babası Sedat Sevim ve damadın babası Numan Kabakcı, mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan davetlilere teşekkür ettiler.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner de, Sevim ve Kabakcı ailelerini tebrik ederek, genç çifte mutluluklar dileğinde bulundu.

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım da yaptığı konuşmada, evliliğin uzun ince bir yol olduğunu ifade ederek, "Şimdi o yollar uzun duble yol haline geldi. Evlilikte zaman zaman zorluklar yaşanır. Zorlukları paylaşıp azaltacaksınız. Mutlulukları paylaşıp artıracaksınız. Bir ömür boyu sevgiyle, saygıyla, sadakatle bu yolculuğu sürdüreceksiniz.

Birbirinize itaat edip rahat edeceksiniz. Biriniz hiddetlendiğinde diğeriniz 'peki' diyecek. Böylece geçinip gideceksiniz. Çocuklarımızın tahtını bizler yapabiliriz ama bahtını yapamayız. Allah bahtınızı açık etsin" dedi.

Semazen gösterisinin ardından yapılan yemek ikramıyla düğün son buldu. - ERZİNCAN

ERGAB Başkanı Sevim'in kızı dünya evine girdi
ERGAB Başkanı Sevim'in kızı dünya evine girdi
ERGAB Başkanı Sevim'in kızı dünya evine girdi

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Kaynak: İHA

Binali Yıldırım, Bayrampaşa, AK Parti, Düğün, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel ERGAB Başkanı Sevim'in kızı dünya evine girdi - Son Dakika


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