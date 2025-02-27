Ergan Dağı'nda Dağ Kütüphanesi Açıldı

Yerel

Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde 'Dağ Kütüphanesi' açıldı

ERZİNCAN - Erzincan Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde 'Dağ Kütüphanesi' hizmete açıldı.

Kent merkezine 12 kilometre, havalimanına 13 dakika mesafedeki kayak merkezinde açılan kütüphane, kış sporlarının keyfini çıkaran vatandaşlara kültürel deneyim imkanı sağlayacak. Çocuklar için zeka oyunlarının da bulunduğu kütüphaneye gelen misafirler, eğlenceli ve öğretici zaman geçirme fırsatı bulacak.

Vali Yardımcısı/ İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Emre Canpolat, Türkiye ve dünyada böyle bir yapının örneğinin olmadığını söyledi.

Sportif faaliyetler ile eğitim ve kültürü birleştirecek bir yapının hizmete girdiğini belirten Canpolat, şunları kaydetti:

"Dağ Kütüphanesi konsepti Valimiz Hamza Aydoğdu'nun talimatlarıyla hayat buldu. Yüksek rakımda temiz havayı teneffüs ederek ders çalışmak, kitap okumak isteyen misafirleri ağırlıyoruz. Misafirlerimiz burada kendileri kayarken çocukları kitap okuyorlar veya zeka oyunlarıyla vakit geçiriyorlar. Çocukları kayak yaparken, kızak yaparken aileler de burada kendilerine vakit ayırıyorlar. Bu sayede şu çağrıyı yapmak istiyorum. Ergan Dağı'nın eşsiz manzarası karşısında kitap okuyarak vakit geçirmek isteyen kayakseverleri Ergan'a, Dağ Kütüphanesine bekliyoruz."