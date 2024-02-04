Ergan Kayak Merkezi'nde gece kayak keyfi
ERZİNCAN - Kar kalınlığının 137 santimetreye ulaştığı Erzincan Ergan Kayak Merkezi'nde, kayak severler ışıklandırılan pistte gece kayağı yapmanın tadını çıkardı.
Türkiye'nin önemli kayak merkezleri arasında yer alan Ergan Kayak Merkezi'nde gündüz yapılan kayağın yanı sıra gece de aydınlatılmış pistler kayakçıların ilgi odağı oldu. Kar kalınlığının 137 santimetre ölçüldüğü kayak merkezinde gece kayağının tadını çıkaran kayak severler buz gibi havaya aldırış etmeden saatlerce kayak yapmanın keyfini sürdüler.
Vatandaşlar göl manzaralı tesislerde kayak, snowboard ve manzaranın keyfini çıkardı. Özellikle hafta sonları Erzincan ve çevre illerden gelen kayak severleri ağırlayan kayak merkezi, doğasıyla ziyaretçilerine güzel manzara eşliğinde kayak yapma imkanı sunuyor. Tüm pistlerin açık olduğu kayak merkezinde hafta sonu kayakçılar kayak keyfi yaşadı. Kayak yapmayanlar ise aileleriyle birlikte Ardıçlı gölü manzarasının tadını çıkardı.
Kayak severler pist olarak Ergan'ın çok güzel olduğunu belirterek, kayak severleri Ergan'a davet ettiler.
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