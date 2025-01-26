Ergan Kayak Merkezi Yoğun İlgi Görüyor - Son Dakika
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Yerel

Ergan Kayak Merkezi Yoğun İlgi Görüyor

Ergan Kayak Merkezi Yoğun İlgi Görüyor

Sömestir tatili nedeniyle Ergan Kayak Merkezi dolup taştı, kayak severler renkli anlar yaşıyor.

26.01.2025 15:57
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Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden birisi olan Erzincan'daki Ergan Kayak Merkezi, yarıyıl ve hafta sonu tatili olması dolayısıyla bugün kayak severlerle dolup taştı.

Sömestir tatili ve hafta sonu olması münasebetiyle kayak merkezinde yüzde yüze yakın doluluk oranı yaşandı. Türkiye'nin parlayan yıldızı olma yolunda emin adımla ilerleyen, doğal ve tabii güzelliğiyle nadir kayak merkezlerinden birisi olan Ergan Kayak Merkezi, kayak severlerle dolup taşıyor. Erzincan'ın yanı sıra civar illerden de çok sayıda vatandaşın akın ettiği Ergan Kayak Merkezinde renkli görüntüler oluştu.

Ergan'da kayakçılar kayak keyfi yaşıyor. Kayak yapmayanlar ise aileleriyle birlikte Ardıçlı gölü manzarasının tadını çıkardı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Kayak Merkezi, erzincan, Turizm, Yerel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ergan Kayak Merkezi Yoğun İlgi Görüyor - Son Dakika

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