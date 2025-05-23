Ergani’de Moda Defilesi Düzenlendi

Diyarbakır'da, Ergani Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Moda Bölümü öğrencileri tarafından alan tanıtım defilesi düzenlendi.

Ergani Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Moda Bölümü öğrencileri, tasarladıkları kıyafetleri düzenledikleri defilede sergiledi.

Öğrencilerin özveriyle hazırladığı tasarımları izleyen Kaymakam Ulusoy ve eşi Aslıhan Ulusoy, etkinlik sonunda emeği geçen öğrencilere ve öğretmenlere teşekkür ederek başarılarının devamını diledi.

Okulun moda tasarım öğretmeni Rümeysa Pekak, kızlara moda tasarımı tanıtmak, gerekli eğitimleri vermek için öğrencileriyle çalıştıklarını ve özveriyle çabaladıklarını söyledi.

Eserlerini sergilediklerini belirten Pekak, "Bu defileyi yapmamızın amacı bir farkındalık oluşmasıydı. öğrencilerimizin aldığı eğitimi Ergani ilçesinde duyurmak, nasıl bir eğitim alındığını göstermek, duyurmak öğrencilerimizin özgün çalışmalarını onların bu yeteneğini farkında vararak bölüme olan sevgilerini, tutkularını bir kat daha artırarak özgüvenlerini geliştirmektir. Öğrencilerim bu süreçte gece gündüz çabaladılar, çalıştılar sahne güzeldi. Evet, perde arkasında yoğun emeğimiz oldu. öğrencilerimin emeği, çabaları bazen Teneffüse çıkmadılar, bazen öğle aralarını kullanmadılar, yemek saatlerinde feragat ederek ürünlerini ortaya çıkardılar. Bölüme olan inançları, çabaları, destekleri beni teşvik etti. Ben öğrencilerimle gurur duyuyorum. Umarım kızlarım bu yeteneklerini sergileyerek gerekli mesajı vermiştir" dedi.

Defileye okul müdürü, Ergani Emniyet Müdürü Asuman Karacık, kurum müdürleri, öğrenciler ve öğrenci velileri katıldı. - DİYARBAKIR