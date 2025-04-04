Ergene Belediyesi'nde Taşınmaz Satışı Tartışma Yarattı - Son Dakika
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Ergene Belediyesi'nde Taşınmaz Satışı Tartışma Yarattı

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Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde CHP'li Meclis üyeleri, belediyenin yaptığı 67 taşınmaz satışına tepki gösterdi. Belediye Başkanı, yüksek borç gerekçesiyle taşınmaz satışına yetki aldı. CHP'li başkan, mezarlıkların bile satışa çıkarılmasının gündemde olduğunu belirtti.

04.04.2025 13:32  Güncelleme: 14:19
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(TEKİRDAĞ) - Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde 67 adet taşınmazın satışa çıkartılmasına CHP'li Meclis üyeleri tepki gösterdi. CHP Ergene İlçe Başkanı Ramadan Duran, "Geçtiğimiz on yıl boyunca 2 milyonun üzerinde yer satılmadı, kendisi göreve geleli daha bir yıl olmadı 2 milyon 800 bin metrekare yer satışa çıktı. Çaktığı bir çivi yok. Gözleri o kadar dönmüş ki ölülerimizin yattığı mezarlığı dahi satma niyetindeler" dedi. Ergene Belediyesi yetkilileri ise yaptığı açıklamada, belediyenin 206 milyon TL borçla devralındığı belirterek, "Son Meclisimiz satış kararı almıştır ancak gerekli incelemeler yapıldıktan sonra sadece uygunluğu olan taşınmazlarımız satışa çıkarılacaktır" ifadesini kullandı.

Ergene Belediye Başkanı Müge Yıldız Toprak, Belediye Meclisi'nden AK Parti ve MHP'li Meclis üyelerinin oyları ile 2 milyon metrekarenin üzerinde içerisinde arsa, tarla ve dükkanlardan oluşan 67 adet taşınmazın satışına ilişkin yetki aldı. Karara tepki gösteren CHP Ergene İlçe Başkanı Ramadan Duran yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Ne yazık ki Ergene Belediyesi bugün AK Parti ve MHP'nin Meclis üyelerinin destekleriyle, verdikleri oylarla 2 milyon metrekarenin üzerinde yer satışı yapmak için Belediye Başkanı yetki aldı. Bunların içerisinde ne yazık ki İğneler Mahallesinde satışa çıkartılan yerin içinde mezarlık var. Orada vatandaşlarımızın eşi, dostu, akrabaları yatıyor. Gözleri o kadar dönmüş ki ölülerimizin yattığı mezarlığı dahi satma niyetindeler. Bunun için AK Parti Belediye Başkanı Müge Yıldız Toprak, AK Parti ve MHP'li Meclis üyeleriyle yer satışı için onay aldı. Hanımefendi '10 yılda da yerlerin satıldığını' söylüyor. Geçtiğimiz on yıl boyunca 2 milyonun üzerinde yer satılmadı, kendisi göreve geleli daha bir yıl olmadı. 2 milyon 800 bin metrekare yer satışa çıktı. Çaktığı bir çivi yok, yaptığı herhangi bir şey yok. Geziler düzenliyor onun haricinde hiçbir şey yok. Hanımefendiye bu paralar yetmemiş demek ki üstüne bir de yer satışına çıkıyor. Yapılan geziler de usulsüzdür. Doğrudan temin ile yapılmıştır. Bu gezi şirketine doğrudan temin ile verdiği, özel kalem bütçesinden usulsüz bir şekilde aktardığı bütçeyle bu gezileri AK Partili Belediye seçimleri kazandıktan birkaç ay sonra ağustos ayında kurulan bir taşıma firması düzenliyor. İhale yok, yan teklif yok, hiçbir şey yok.

Bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızı mesnetsiz iddialarla yargılamaya çalışıyorlar. Buyursunlar buraya da baksınlar. Cummhurbaşkanı, görevlendirdiği giyotin savcısı gelsin Ergene Belediyesi'ne de baksın. Bugün Sağlık Mahallesi, Yeşiltepe'nin hiçbir mahallesinde hiçbir vatandaşımızın ayağı toza dahi basmıyor, buyursun çıkıp gezsin. Ama kendisi belediye binasından çıkmıyor ki. Vatandaşın içine çıkmadığı için yapılan hizmetleri de göremiyor."

"Mali disiplini sağlayamamış bir belediye devraldık"

Ergene Belediyesi yetkilileri tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada ise, satışların temel nedeninin önceki dönemden kalan belediye borçları olduğu ileri sürüldü. Açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Ergene Belediyesi 206 milyon TL borçla 2024 seçimlerinde başkanımız tarafından devralınmıştır. CHP'den olan bir önceki belediye başkanı birçoğu yüksek değerli sanayi arsası ve imarlı arsalar olmak üzere 772 adet taşınmaz için satış kararı alıp satmıştır. Eski yönetimin sattığı taşınmazların değeri yeniden değerleme oranı ile 3 milyar dolar civarındadır ve Ergene halkına hiçbir kalıcı eser bırakmamıştır. CHP'li eski Belediye Başkanı bu kadar yüksek bir satış yapmasına rağmen kendi kendine yeten bir yapı kurmamış, mali disiplini sağlamamış belediyeyi borç batağında yeni yönetime devretmiştir. Son meclisimiz satış kararı almıştır ancak gerekli incelemeler yapıldıktan sonra sadece uygunluğu olan taşınmazlarımız satışa çıkarılacaktır. CHP'li eski Belediye Başkanı'nın yüksek değerli taşınmazları satmasından dolayı belediyeye ait sadece 2 adet sanayi arsası ve düşük değerli kır tarlaları kalmıştır. Şu an satış için ihale tarihi belirlenmiş bir taşınmazımız bulunmamaktadır.

Mezarlığın devamında tarla var. Satışa çıkartılan alan içerisinde mezarlık bulunmuyor."

Kaynak: ANKA

Tekirdağ, Politika, Belediye, 3-sayfa, Ekonomi, Ergene, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ergene Belediyesi'nde Taşınmaz Satışı Tartışma Yarattı - Son Dakika

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