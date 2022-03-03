Ergene'de kadına şiddetle mücadele toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Ergene'de kadına şiddetle mücadele toplantısı yapıldı

03.03.2022 10:00
Ergene'de kadına şiddetle mücadele toplantısı yapıldı

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Toplantısı Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı başkanlığında kaymakamlık toplantı salonunda yapıldı.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Toplantısı Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı başkanlığında kaymakamlık toplantı salonunda yapıldı.

Ergene Kaymakamlığı'nda Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme toplantısıyla, 5395 Çocuk Koruma Kanunu kapsamında İlçe Koordinasyon toplantısı 2022 yılı ilk toplantılarında 2021 yılı değerlendirilmesi yapılarak, 2022 yılında kadın çalışmaları ve çocuk çalışmalarıyla ilgili planlamalar yapıldı. - TEKİRDAĞ

Ergene'de kadına şiddetle mücadele toplantısı yapıldı

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Mehmet Emin Taşçı, Hisarcık, Ergene, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ergene'de kadına şiddetle mücadele toplantısı yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ergene'de kadına şiddetle mücadele toplantısı yapıldı - Son Dakika
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