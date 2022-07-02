"Erişilebilir Kentler Bölgesel Engelliler Çalıştayı" başladı - Son Dakika
Üye Girişi

"Erişilebilir Kentler Bölgesel Engelliler Çalıştayı" başladı

02.07.2022 18:34
"Erişilebilir Kentler Bölgesel Engelliler Çalıştayı" başladı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yürütülen çalışmalarla engelli tanımını değiştirdiklerini vurgulayarak, "Artık engel elde, ayakta, gözde, kulakta değildir diyoruz.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yürütülen çalışmalarla engelli tanımını değiştirdiklerini vurgulayarak, "Artık engel elde, ayakta, gözde, kulakta değildir diyoruz. Engel yaşarmayan gözde, nasırlaşmış kalptedir. Savaş çıkaranlar engeldir" dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Gaziantep Kent Konseyi iş birliğinde, Türkiye Kent Konseyleri Birliği organizasyonunda gerçekleşen Erişilebilir Kentler Bölgesel Engelliler Çalıştayı başladı.

Gaziantep ve çevre illerin kent konseylerinin engelliler meclisi üyelerinin katılımıyla Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nde yapılan çalıştayın açılış töreninde merkez öğrencilerinin oluşturduğu Engelsiz Yaşam Korosu mini konser verdi.

Çalıştay için gelen ziyaretçiler ayrıca Engelsiz Yaşam Merkezi'nde verilen hizmetleri incelemek için teknik bir gezi yaptı. Büyükşehir Belediyesi'nin engellilere yönelik yaptığı çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çalıştay, engelli meclislerinin arasında iletişim ağı oluşturmasını hedeflerken yaşanan sorunların konuşulmasını, süreçlere katılımı ve yapılan iyi örneklerin görülmesi amaçlanıyor.

"Birlikte gideceğimiz çok yol var"

Oturumda konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, engelli bir babanın evladı olarak doğduğunu ifade etti. Babasının zor şartlarda eğitim aldığını ifade eden Fatma Şahin, kendisinin eğitimini babasının çok iyi takip ettiğini söyledi.

Hayatında engelli kişilerin kazandığı başarı hikayelerini misafirlere anlatan Fatma Şahin, bakanlık döneminde engelli vatandaşlar için yaptığı düzenlemeleri iletti.

Aklıyla, ahlakıyla birçok engelli arkadaşını takdir ederek örnek aldığını belirten Başkan Şahin konuşmasında, "Birbirimizden öğreneceğimiz çok şey, birlikte gideceğimiz çok yol var. Belediye başkanı olduğumda ilk yaptığım iş engellilerle ilgili bir daire başkanlığı kurmak oldu. Başına da engelli bir kardeşimizi koyduk. Aslında bu bir zihinsel dönüşümdü. Ankara'da gece gündüz çalıştılar. Bilgiye ulaştılar, akıl veriyorlar bana. Alleben Göleti'nin önünde yeni yapacağımız aktif yaşam merkezi olarak çok büyük bir tesis yapacağız. Toplum yaşlanıyor ve özellikle hastanede yatamayacak ve evde bakımı çok zor olan palyatif bakım hizmeti verecek bir çalışma. Günlük bir araya gelip oturacakları, ailelerin oraya bırakıp işlerini halledebilecekleri, çeşitli tedavi alanların olacağı başka bir şey yapmaya çalışıyoruz. Projeyi tamamladık, hızlı bir şekilde temelleri atacağız" ifadelerini kullandı.

"Gaziantep'te önemli bir model ve örnekler ortaya koymuş"

Türkiye Kent Konseyleri Başkanı Burak Taştan ise güçlü bir STK olduklarını söyleyerek, "İyi örneklerin başka şehirlerde uygulanabilirliğini ortaya koymak için buradayız. 2 gündür yaptığımız ziyaretlerde gördüğümüz bu güzel hizmetler ve sunduğu katkılar için Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e çok teşekkür ediyorum. Gaziantep'te önemli bir model ve örnekler ortaya koymuş. Çalıştayda önemli konuşmacılar ve örnekler göreceğiz. Erişilebilir kentlerin oluşabilmesinin en önemli aracı katılım ve ortak akıldır. Bunun yolu da kent konseyleridir" dedi.

Gaziantep Kent Konseyi Başkanı Samet Bayrak, organizasyon için çok emek verildiğini, çalıştayda çıkan sonuçların bundan sonraki çalıştaylara ışık tutacağını belirtti. - GAZİANTEP

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Kent Konseyi, Fatma Şahin, Gaziantep, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 'Erişilebilir Kentler Bölgesel Engelliler Çalıştayı' başladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:26 Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz hizmet verecek
18:22 Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş sakatlık yaşadığı için kamptan ayrıldı
17:51 Tel Rıfat'ta SMO cephe hattına askeri takviye gönderdi
17:48 Son iki senenin başpehlivanı Ali Gürbüz, ebedi altın kemere veda etti
17:10 Rapçi Ben Fero'nun Sacha Boey'in fotoğrafına yaptığı yorum taraftarları kızdırdı
16:44 Yoldaki inek cesedi sonrası olay yerine gelen ekipler, bir de erkek cesedi ile karşılaştı
16:41 Survivor All Star'da Nisa'nın birinci olması bazı kesimin tepkisini çekmişti! Acun Ilıcalı SMS sıralamasını yayınladı
16:34 Emre Mor'dan Volkan Demirel açıklaması: Sezon sonunda Fenerbahçe'ye gideceğimi söyledi.
16:11 Emine Ün'ün eski eşi, hakkında çıkan "baldızıyla aşk yaşıyor" iddialarına cevap verdi: İftira
16:01 Beşiktaş, Alex Teixeira ile yollarını ayırdı! Fesih konusunda anlaşma sağlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2022 18:42:28. #1.12#
SON DAKİKA: "Erişilebilir Kentler Bölgesel Engelliler Çalıştayı" başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement