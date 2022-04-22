Eriyen kar suları köprüyü yıktı - Son Dakika
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Eriyen kar suları köprüyü yıktı

22.04.2022 10:25

Eriyen kar suları köprüyü yıktıERZURUM Erzurum'un Aşkale ilçesinde eriyen kar suları köprüyü yıktı.

Eriyen kar suları köprüyü yıktı

ERZURUM Erzurum'un Aşkale ilçesinde eriyen kar suları köprüyü yıktı.

Aşkale'nin Çiftlik Köyünde kar sularının erimesiyle debisi yükselen dere köy yollarını birbirine bağlayan köprüyü yıktı. Dün akşam sabaha kadar artan kar suları neticesinde uçan köprü, Erzurum Büyükşehir ve Aşkale belediyesi ekipleri tarafından yeniden kullanılabilir hale getirilmeye çalışılıyor. Aşkale Belediye Başkanı Dr Ahmet Yaptırmış olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Eriyen kar suları köprüyü yıktı
Eriyen kar suları köprüyü yıktı
Eriyen kar suları köprüyü yıktı
Eriyen kar suları köprüyü yıktı

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Kuru dere suya kavuştu Kuru dere suya kavuştu

Çiftlik, Erzurum, Aşkale, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Eriyen kar suları köprüyü yıktı - Son Dakika


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