Eriyen kar suları köprüyü yıktı - Son Dakika

Eriyen kar suları köprüyü yıktı

ERZURUM Erzurum'un Aşkale ilçesinde eriyen kar suları köprüyü yıktı.

Aşkale'nin Çiftlik Köyünde kar sularının erimesiyle debisi yükselen dere köy yollarını birbirine bağlayan köprüyü yıktı. Dün akşam sabaha kadar artan kar suları neticesinde uçan köprü, Erzurum Büyükşehir ve Aşkale belediyesi ekipleri tarafından yeniden kullanılabilir hale getirilmeye çalışılıyor. Aşkale Belediye Başkanı Dr Ahmet Yaptırmış olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.