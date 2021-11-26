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Erkeklere "kadına yönelik şiddet semineri" verildi - Son Dakika

Erkeklere "kadına yönelik şiddet semineri" verildi

26.11.2021 12:02
Erkeklere "kadına yönelik şiddet semineri" verildi

Van'ın İpekyolu Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle kadına yönelik şiddet semineri düzenlendi.

Van'ın İpekyolu Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle kadına yönelik şiddet semineri düzenlendi.

İpekyolu Belediyesinin konferans salonunda gerçekleşen seminere; İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, kurum müdürleri ile İpekyolu Belediyesinde görev yapan erkek personeller katıldı. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşan Kaymakam Aydın, şiddet olgusunun çok farklı uygulama şekilleri ve boyutlarıyla tüm dünyada genel bir sorun oluşturduğunu ifade etti. Aydın, "Kadınlarımıza yönelik yapılan her türlü şiddet insanlığa ihanettir. Kadına şiddeti bir suç olarak görüyoruz. Çünkü kadını ezmek, ona zulmetmek ve hatta canına kıymak, ancak dini ve vicdani yoksunluk emaresidir. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde, tüm kadınlara sağlık, sıhhat, huzur, mutluluk ve esenlikler diliyorum" dedi.

Daha sonra İpekyolu İlçe Sağlık Müdürü ve İpekyolu Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Semra Gümüş, seminerin bir tür farkındalık semineri olduğunu belirterek, "Sürekli kadınlarımıza eğitimler, seminerler veriyorduk. Bu kez kadına yönelik şiddet konusunda erkeklerimize eğitim verilmesi gerektiğini düşünerek Kaymakamımız ve Belediye Başkan Vekilimiz İhsan Emre Aydın Beyefendi'nin talimatları doğrultusunda sizlerle buluştuk. Bu fırsatı bizlere sunduğu için başta kendisine ve geldiğiniz için hepinize teşekkürlerimi bildiriyorum" ifadelerini kullandı.

Ardından İpekyolu İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli sosyal çalışmacı Filiz Er tarafından stresle baş etme yöntemleri ve öfke kontrolü konularında eğitim semineri verildi. - VAN

Erkeklere kadına yönelik şiddet semineri verildi
Erkeklere kadına yönelik şiddet semineri verildi
Erkeklere kadına yönelik şiddet semineri verildi
Erkeklere kadına yönelik şiddet semineri verildi

İpekyolu, Aydın, Kasım, Van, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Erkeklere 'kadına yönelik şiddet semineri' verildi - Son Dakika


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