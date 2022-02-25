Erkeklerin kendilerini sağlıklı hissetme oranı kadınlardan fazla - Son Dakika
Üye Girişi

Erkeklerin kendilerini sağlıklı hissetme oranı kadınlardan fazla

25.02.2022 10:16
Erkeklerin kendilerini sağlıklı hissetme oranı kadınlardan fazla

İnsanların sağlıklarını algılama biçimleri çevresel, kültürel ve sosyoekonomik koşulların yanı sıra birçok farklı faktörlerden etkilenirken, erkeklerin her zaman kadınlardan daha sağlıklı hissettiği ortaya çıktı.

İnsanların sağlıklarını algılama biçimleri çevresel, kültürel ve sosyoekonomik koşulların yanı sıra birçok farklı faktörlerden etkilenirken, erkeklerin her zaman kadınlardan daha sağlıklı hissettiği ortaya çıktı.

Avrupa İstatistik Ofisi (EUROSTAT) verilerinden elde edilen bilgilere göre erkeklerin her zaman kadınlardan daha sağlıklı hissettiği ortaya çıktı. Böylelikle 16-44 yaş arasındaki erkeklerin kendini sağlıklı hissetme oranı yüzde 89,2 iken kadınlarda bu oran yüzde 87,5 oldu. Yaş oranı arttıkça kendini sağlıklı hissetme oranı düşse de erkeklerin her zaman kadınlardan daha sağlıklı hissettiği ortaya çıktı. 45-64 yaş arasındaki erkeklerde bu oran yüzde 69,4 olurken, kadınlarda 66,8 oldu. 65 yaş üstüne baktığımızda ise oran baya düşerken, erkeklerde yüzde 44, kadınlarda ise yüzde 38,2 olarak kayıtlara geçti. Yaş oranı arttıkça erkeklerle kadınlar arasındaki sağlıklı hissetme oranının gittikçe açıldığı da verilerden gözlenirken, raporun 2020 yılını kapsadığı kaydedildi.

Sağlık herkesin gündemi

Medya takip kurumu Ajans Press, sağlık ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press'in dijital arşivinden derlediği bilgilere göre geçen yılın başından itibaren hem yazılı hem online mecrada sağlık ile alakalı 10 milyondan fazla haber çıktığı tespit edildi. Özellikle COVİD-19 ile birlikte haber çıkışları bu seyirde değişse de obezite, şeker, sma ve kanser gibi hastalıkların gündemde yer aldığı gözlendi. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Yoğun trafikte İstanbul dünyada 5, Avrupa'da 2'nci sırada Yoğun trafikte İstanbul dünyada 5, Avrupa'da 2'nci sırada

Ajans, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Erkeklerin kendilerini sağlıklı hissetme oranı kadınlardan fazla - Son Dakika


Son Dakika
10:15 Çernobil nükleer santrali Rusya'nın eline geçti, Ukrayna İçişleri Bakanı uyardı: Avrupa'yı radyoaktif bulutu kaplayabilir
10:12 Falyalı cinayetinde Sedat Peker izi: Husumetli miydiler?
10:10 Bir Zamanlar Çukurova'da dün akşam neler oldu? Hakan kendisini öldürmeye çalışan kişiyi buldu mu?
10:04 Yargıtay açıkladı: İşyeri telefonunu kullanmak tazminatsız kovulma sebebi!
09:38 Dünya bu toplantıya kilitlenmiş durumda! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı NATO zirvesi toplanıyor!
09:37 Cephe öncesi düğün! Ukraynalı çift savaş başlayınca soluğu kilisede aldılar! Sonra da cepheye gönüllü yazıldılar
09:36 Hamilelik iddiasına Hadise'den yanıt geldi: Muhteşem gelinliğimi giydikten sonra inşallah
09:33 Rusya Milli Takımı'nın kaptanından Ukrayna'ya destek mesajı: Savaşa hayır
09:29 Gülşen'in 'Sen Affetsen Ben Affetmem' yorumu beğenilmedi!
09:21 5750 kişiye soruldu! Millet İttifakı yükseliyor, en önemli sorun hayat pahalılığı, muhalefet çözer diyenlerin oranı arttı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2022 10:24:53. #1.12#
SON DAKİKA: Erkeklerin kendilerini sağlıklı hissetme oranı kadınlardan fazla - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement