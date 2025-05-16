Erman Şahin Spor Merkezi Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Erman Şahin Spor Merkezi Açıldı

Erman Şahin Spor Merkezi Açıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Erman Şahin Spor Merkezi, Menteşe ilçesinde düzenlenen törenle hizmete açıldı. Her yaş grubuna uygun fiyatlarla spor imkanı sunan tesis, halkın istekleri doğrultusunda inşa edildi.

16.05.2025 13:56  Güncelleme: 13:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Erman Şahin Spor Merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Menteşe Konutları bölgesinde yer alan spor merkezi, her yaş grubundan vatandaşa uygun fiyatlarla spor yapma imkanı sunacak.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yer alan ve modern yapısıyla dikkat çeken Erman Şahin Spor Merkezi'nin açılışı geniş katılımlı bir törenle gerçekleştirildi. Tesiste üyelik ücretleri; yetişkinler için aylık 700 TL, öğrenciler için 300 TL ve 65 yaş üstü vatandaşlar için sembolik olarak 1 TL olarak belirlendi.

Başkan Gonca Köksal Aras: "Bu bir spor merkezinden fazlası, bu bir vefa örneği"

Açılışta konuşan Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, tesisin sadece bir spor merkezi değil, aynı zamanda kent kültürüne ve geçmişine saygı niteliği taşıdığını belirterek şu ifadeleri kullanarak, "Evet, bugün burada Muğla'nın her yerine, sosyal yapısına ve kültürel dokusuna derin izler bırakmış çok değerli büyüğüm Erman Şahin adına hayata geçirilen spor merkezinin açılışında bir aradayız. Bu sadece bir spor merkezi değil; bir vefanın, bir kente adanmış koca bir hayatın ve çok kıymetli bir insanın adını yaşatmanın gururunu yaşıyoruz. Erman Şahin ismi, Muğla'ya ve Menteşe'ye gönül vermiş herkesin yüreğinde koca bir yer tutar. O yalnızca bir belediye başkanı, bir bakan ya da milletvekili değildi. Muğla'nın sokaklarını, insanını ve dokusunu çok iyi bilen, çok seven ve yıllarını bu şehre adamış gerçek bir hizmet insanıydı. Ne mutlu ki hala aramızda ve burada birlikteyiz "dedi.

Başkan Ahmet Aras: "Halkın iradesiyle bu tesis şekillendi"

Açılışta konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise merkezin ortaya çıkış sürecini ve halkın katılımını vurgulayarak şunları söyledi: "Bugün Muğla'mız için çok anlamlı bir açılışta bir aradayız. Bu güzel tesise değerli bir isim verilmesi çok isabetli oldu. Seçim döneminde ilk bu bölgeye geldiğimizde vatandaşlarımızın ciddi talepleri vardı. Buradaki yeşil alanın yapılaşmaya açılmasına karşı çıkan birçok kişi olmuştu. Biz ise şunu söyledik. Burada harcanacak kamu kaynağının yönlendirilmesi halkın iradesiyle olmalı. Bölge halkımıza sorduk; buraya ne yapılmasını istersiniz? Spor merkezi mi, market mi, yoksa başka bir hizmet mi? Çevredeki okulların da ihtiyaçları göz önünde bulundurularak bir spor tesisi istediklerini belirtti. Bugün buradayız ve halkımızın istediği, gençlerimize hizmet edecek bir projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanımıza da katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Sporun Muğla'daki geleceği için birlikte çalışmaya devam edeceğiz"

Açılışın ardından tesisi gezen protokol üyeleri ve vatandaşlar, spor salonu ve diğer alanları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Tesiste bireysel spor aktivitelerinin yanı sıra grup dersleri, fitness ve rehabilitasyon hizmetlerinin de sunulacağı bildirildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Erman Şahin, Belediye, Menteşe, Kültür, Yerel, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erman Şahin Spor Merkezi Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DEM Partili Koçyiğit Kürtçe konuştuğu sırada mikrofonu kapatıldı DEM Partili Koçyiğit Kürtçe konuştuğu sırada mikrofonu kapatıldı
İlk görüşme Bakan Fidan’la Rusya ile Ukrayna heyetleri yarın görüşecek İlk görüşme Bakan Fidan'la! Rusya ile Ukrayna heyetleri yarın görüşecek
Putin, Kara Kuvvetleri Başkomutanı Salyukov’u görevden aldı Putin, Kara Kuvvetleri Başkomutanı Salyukov'u görevden aldı
Süper Lig ekibi Gençlerbirliği’nde şok etkisi yaratan gelişme Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'nde şok etkisi yaratan gelişme
Ancelotti gider gitmez Real Madrid’den Mourinho’ya sürpriz telefon İşte sebebi Ancelotti gider gitmez Real Madrid'den Mourinho'ya sürpriz telefon! İşte sebebi
Osmaniye sele teslim Onlarca araç sular altında kaldı Osmaniye sele teslim! Onlarca araç sular altında kaldı
Dursun Özbek’ten Okan Buruk’a şampiyonluk hediyesi: O oyuncuyu sana alacağım Dursun Özbek'ten Okan Buruk'a şampiyonluk hediyesi: O oyuncuyu sana alacağım
Efsane sol bek Jordi Alba’dan 2 yıllık imza Efsane sol bek Jordi Alba'dan 2 yıllık imza
Yunan basını Türk diplomasisini öve öve bitiremedi: Tüm oyunu Erdoğan oynuyor Yunan basını Türk diplomasisini öve öve bitiremedi: Tüm oyunu Erdoğan oynuyor
BAE’den ABD’ye 1,4 trilyon dolar yatırım sözü BAE'den ABD'ye 1,4 trilyon dolar yatırım sözü
İstanbul’da muhteşem geri dönüş İstanbulspor yıkıldı, Boluspor yarı finalde İstanbul'da muhteşem geri dönüş! İstanbulspor yıkıldı, Boluspor yarı finalde

16:33
Rusya-Ukrayna arasında ilk uzlaşma İstanbul’daki zirveden “esir takası“ çıktı
Rusya-Ukrayna arasında ilk uzlaşma! İstanbul'daki zirveden "esir takası" çıktı
16:32
Trump, Körfez ülkelerinden 3 trilyon doları aşan yatırım ve silah anlaşmalarıyla dönüyor
Trump, Körfez ülkelerinden 3 trilyon doları aşan yatırım ve silah anlaşmalarıyla dönüyor
15:56
Süleyman Soylu’dan ’’86 tane terörist kaldı’’ sözlerini eleştirenlere yanıt
Süleyman Soylu'dan ''86 tane terörist kaldı'' sözlerini eleştirenlere yanıt
15:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vize uygulamaları mutlaka gözden geçirilmeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vize uygulamaları mutlaka gözden geçirilmeli
15:25
Zirvede renkli anlar Erdoğan’a yapay zekayla oluşturulan çocukluk hali gösterildi
Zirvede renkli anlar! Erdoğan'a yapay zekayla oluşturulan çocukluk hali gösterildi
23:33
Cengiz Ünder, MLS’te fırtına gibi Haftanın takımına seçildi
Cengiz Ünder, MLS'te fırtına gibi! Haftanın takımına seçildi
23:24
Fenerbahçe, İsmail Yüksek ile nikah tazeledi
Fenerbahçe, İsmail Yüksek ile nikah tazeledi
23:09
Beşiktaş’tan Romulo transferine dair açıklama
Beşiktaş'tan Romulo transferine dair açıklama
23:07
Yemen’den atılan füze Tel Aviv’i karıştırdı Sirenler çaldı, İsrailliler panikle kaçıştı
Yemen'den atılan füze Tel Aviv'i karıştırdı! Sirenler çaldı, İsrailliler panikle kaçıştı
22:58
Espanyol-Barcelona maçı öncesi dehşet: Taraftarları arabayla ezdi
Espanyol-Barcelona maçı öncesi dehşet: Taraftarları arabayla ezdi
22:37
Resmi açıklama: Acun Ilıcalı, Selles’in görevine son verdi
Resmi açıklama: Acun Ilıcalı, Selles'in görevine son verdi
22:32
Başkan Hakan Bolat resmen açıkladı: Seneye VAR kalkacak
Başkan Hakan Bolat resmen açıkladı: Seneye VAR kalkacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2025 17:06:02. #7.13#
SON DAKİKA: Erman Şahin Spor Merkezi Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.