ERMED ve Gönül Köprüsü Anneleri İyilik Hareketi Muharrem Ayı'nda aşure dağıttı - Son Dakika
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ERMED ve Gönül Köprüsü Anneleri İyilik Hareketi Muharrem Ayı'nda aşure dağıttı

ERMED ve Gönül Köprüsü Anneleri İyilik Hareketi Muharrem Ayı\'nda aşure dağıttı

Erzurum Yeni Medya Derneği (ERMED) ile Gönül Köprüsü Anneleri İyilik Hareketi tarafından Muharrem Ayı nedeniyle Lalapaşa Camii önünde aşure dağıtıldı. Aşure dağıtımı, birlik ve beraberliğin simgesi olarak kabul edilen Muharrem Ayı'nın önemine vurgu yaparak gerçekleştirildi.

27.07.2024 10:05  Güncelleme: 10:07
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Erzurum Yeni Medya Derneği (ERMED) ile Gönül Köprüsü Anneleri İyilik Hareketi tarafından Muharrem Ayı nedeniyle Lalapaşa Camii önünde aşure dağıtıldı.

İslam dünyasında önemli bir yere sahip olan Muharrem Ayı nedeniyle düzenlene bir çok etkinliğin yanında birlik ve beraberliğin simgesi olarak kabul edilen aşure yemeği dağımı da yıllardır geleneksel bir şekilde devam ediyor. Bu çerçevede bir araya gelen Gönül Köprüsü Anneleri İyilik Hareketi ile ERMED yöneticileri de Lalapaşa Camii avlusunda vatandaşlara aşure dağıttı. Aşure dağıtımını dernek yöneticilerinin bizzat kendi elleriyle yaptığı programda duygularını dile getiren ERMED Başkanı Gamze İspirli, Muharrem Ayı'nın önemine değinerek şöyle konuştu:

"Muharrem Ayı; huzur, birlik ve beraberliğimizin pekişmesinde önemli bir yere sahiptir. Aşure Günü ve Muharrem Ayı'nın tüm insanlık için de huzura ve barışa vesile olmasını temenni ediyorum. Bereketin paylaşmanın bir ve beraber olma bilincinin en üst noktaya eriştiği Muharrem Ayında ortak sevinç ve hüznümüzü yine hep birlikte yaşıyoruz. Mezhebi, meşrebi, rengi, ırkı ne olursa olsun tüm Müslümanlar kardeştir, farklı nimet ve tatların bir araya gelmesiyle oluşan aşure de aslında bu bütünlüğü simgelemektedir. Bu duygu ve düşüncelerle Muharrem ayının ülkemize tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesi birlik beraberliğimizin, kardeşliğimizin perçinlenmesine vesile olmasını diliyorum" dedi.

1500 Kişiye Aşure Dağıtıldı

Gönül Köprüsü Anneleri İyilik Hareketi Başkanı Atike Buliç ise elindeki kepçe ile vatandaşlara aşure ikramında bulunurken duygularını şu şekilde dile getirdi: "Muharrem Ayı bereketin paylaşmanın bir ve beraber olma bilincinin en üst noktaya ulaştığı bir ayımız. Bu ayda sevinç ve hüznümüzü hep birlikte yaşıyoruz. Bugün ise kardeşlik, paylaşma, dayanışma ve bereketin simgesi olan aşure ikramında bulunduk. Bu mübarek günlerde birlik ve beraberlik içerisinde bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Muharrem Ayı'ndaki bu tür etkinliklerimizi sürdüreceğiz, aşure dağıtımımızı gelenekselleştirerek hem inançlarımızın gereğini yerine getirmek, hem de birlik beraberliğimizi pekiştirmek istiyoruz. Aşuremiz bereketli, birlik beraberliğimiz daim olsun inşallah. Desteklerinden dolayı Erzurum Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum" dedi.

Lalapaşa Camii avlusunda gerçekleştirilen aşure dağıtım programında 1500'ün üzerinde vatandaşa hijyen bir şekilde aşure dağıtımı gerçekleştirildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel ERMED ve Gönül Köprüsü Anneleri İyilik Hareketi Muharrem Ayı'nda aşure dağıttı - Son Dakika

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SON DAKİKA: ERMED ve Gönül Köprüsü Anneleri İyilik Hareketi Muharrem Ayı'nda aşure dağıttı - Son Dakika
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