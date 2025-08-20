Ersin Kortan'ın Osmanlı Şerbetleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Ersin Kortan'ın Osmanlı Şerbetleri

Ersin Kortan\'ın Osmanlı Şerbetleri
20.08.2025 09:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ersin Kortan, doğal malzemelerle Osmanlı şerbetlerini yaşatıyor, sağlık ve lezzet sunuyor.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde 14 yıldır faaliyet gösteren şerbetçi Ersin Kortan, Osmanlı mutfağının özgün lezzetlerinden olan şerbetleri günümüzde de yaşatıyor.

Şerbetleriyle Osmanlı kültürünü sürdüren Ersin Kortan, tamamen doğal malzemelerle hazırladığı karadut, reyhan, lavanta ve birçok şerbet çeşidiyle hem lezzet hem de şifa dağıtıyor.

"Şerbetlerimizi kendi reçetemizle hazırlıyoruz"

Kortan, Osmanlı şerbeti kültürünü mutfaklarında müşterilere sunduklarını belirterek, "Yaklaşık 7-8 çeşit şerbetimiz bulunmakta. Bunlar arasında karadut, lavanta, reyhan, hibisküs, demirhindi, kızılcık ve hurma şerbeti var. Hepsini kendi reçetemizle hazırlayıp farklı tatlar kazandırarak müşterilerimizin damak zevkine sunuyoruz" dedi.

"Karadut ağız yaralarına, reyhan mideye, lavanta şerbeti ise sakinleşmeye birebir"

Şerbetlerin sağlık açısından da pek çok faydasının olduğuna dikkat çeken Kortan, "Karadut şerbeti ağızdaki aftlara, yaralara ve diş eti çekilmelerine iyi gelirken reyhan şerbeti mide rahatsızlıklarını azaltmaya ve metabolizmayı hızlandırmaya birebir" ifadelerini kullandı.

Kortan, lavanta şerbeti için ise sakinleştirici özelliğinin yanı sıra ilaç ve kozmetik sektöründe de kullanıldığını belirtti.

"Şerbetlerimiz glikoz içermez tamamen pancar şekeriyle yapılıyor"

Ürünlerini tamamen doğal malzemelerle hazırladıklarını vurgulayan Kortan, "Şerbetlerimizi günlük olarak taze yapıyoruz, ertesi gün yeniden hazırlıyoruz. Tamamen pancar şekeriyle yapılan şerbetlerimiz kesinlikle glikoz içermemektedir. Özellikle karadut ve reyhan şerbeti küçük büyük her damak tadına hitap ettiğinden dolayı en çok tercih edilenler arasında yer alıyor" diye konuştu.

Şerbetlerin fiyatlarına da değinen Kortan, "Şerbetleri büyük bardaklarda 120 TL'ye satıyoruz. Festivallere katıldığımızda ise halkın daha uygun fiyatlara içebilmesi için bazen yarı fiyatına bazen de ücretsiz ikram ediyoruz" dedi.

"Zamanla çeşitli bitki ve aromalarla harmanlanan şerbet popülerliğini sürdürmeye devam ediyor"

Geçmişte şerbetlerin büyükler tarafından çocuklara içirildiğini hatırlatan ve günümüzde de önemini koruduğunu belirten Kortan, "Şerbetler aslında her dönemde var olan bir içecektir. Zamanla çeşitli bitki ve aromalarla harmanlandığından dolayı popülerliğini sürdürmeye devam ediyor" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Gastronomi, Odunpazarı, Ekonomi, Osmanlı, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ersin Kortan'ın Osmanlı Şerbetleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burası Hindistan değil Türkiye Mide bulandıran görüntüler Burası Hindistan değil Türkiye! Mide bulandıran görüntüler
Transferi duyurdular Yolun açık olsun Talisca Transferi duyurdular! Yolun açık olsun Talisca
Yargıtay’dan çarpıcı karar Başkasının fotoğrafını paylaşan yandı Yargıtay'dan çarpıcı karar! Başkasının fotoğrafını paylaşan yandı
Özgür Özel’in sözleri Bahçeli’yi küplere bindirdi: Her sözü yalan ve yamuk Özgür Özel'in sözleri Bahçeli'yi küplere bindirdi: Her sözü yalan ve yamuk
Genç kadın, 2 ay önce evlendiği kocasını öldürdü Genç kadın, 2 ay önce evlendiği kocasını öldürdü
Futbolda büyücülük operasyonu 2 kişi gözaltında Futbolda büyücülük operasyonu! 2 kişi gözaltında
Zam pazarlığıyla ilgili dikkat çeken yorum: Rakam bu seviyeye çıkarsa memurlar razı olur Zam pazarlığıyla ilgili dikkat çeken yorum: Rakam bu seviyeye çıkarsa memurlar razı olur
Eşini öldürüp 9 ay boyunca küvette saklayan kadın, sahte kimlikle yakalandı Eşini öldürüp 9 ay boyunca küvette saklayan kadın, sahte kimlikle yakalandı
Sahte ilana kanan yeni evli çift, bir tıkla tüm birikimini kaybetti Sahte ilana kanan yeni evli çift, bir tıkla tüm birikimini kaybetti
Gurme fenomenler çekim yaparken ölüm tehlikesi atlattı Gurme fenomenler çekim yaparken ölüm tehlikesi atlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Pais’e yazdı: Asla vazgeçmeyeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Pais'e yazdı: Asla vazgeçmeyeceğiz

09:43
İsrail Savunma Bakanı Katz, Gazze’yi işgal planını onayladı
İsrail Savunma Bakanı Katz, Gazze'yi işgal planını onayladı
08:41
Yasa dışı bahis reklamı yapan 30 sosyal medya hesabına erişim engellendi
Yasa dışı bahis reklamı yapan 30 sosyal medya hesabına erişim engellendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2025 09:58:39. #7.11#
SON DAKİKA: Ersin Kortan'ın Osmanlı Şerbetleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.