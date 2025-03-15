Ertuğrul Amcaya Polis Desteği: Yalnız Değilsin - Son Dakika
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Ertuğrul Amcaya Polis Desteği: Yalnız Değilsin

Ertuğrul Amcaya Polis Desteği: Yalnız Değilsin

Eskişehir'de tek bacağını kaybeden ve eşi vefat eden Ertuğrul Demirtaş'a, polis ekipleri sürekli destek oluyor. Kendi gayretleriyle evini temiz tutan Demirtaş, polislerin ziyaretleriyle moral buluyor.

15.03.2025 11:05  Güncelleme: 11:13
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Eskişehir'de polis ekipleri, tek bacağını kaybeden ve eşinin vefat etmesi nedeniyle kendi başına yaşayan 60 yaşındaki Ertuğrul Demirtaş'ı bir an olsun yalnız bırakmıyor. Kendi gayretleriyle evini tertemiz tutan Ertuğrul amcanın azmi ise takdir topluyor.

Damarlarının tıkanması sonucunda 2017 yılında tek bacağını kaybeden Ertuğrul Demirtaş, eşinin vefat etmesi nedeniyle Gültepe Mahallesi'ndeki evinde kendi başına yaşamını sürdürüyor. Tek bacağı olmamasına rağmen evini tertemiz tutan Ertuğrul amcayı polis ekipleri yalnız bırakmamaya gayret ediyor. Geçtiğimiz gün yine bir ziyaret gerçekleştiren İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Ertuğrul amcaya pide ikramında bulundu. Polis ekipleri, Ertuğrul amcanın bir ihtiyacı olduğunda çekinmeden kendilerine ulaşım sağlayabileceğini belirtti. Ertuğrul Demirtaş ise, evine sıkça ziyarette bulunan Eskişehir Valiliği ve Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teşekkürlerini iletti.

"Emniyet Müdürlüğü'nden bana akülü sandalye verdiler"

Sigara içmesi sonucunda damarlarının tıkandığını ve 2017 yılında bacağını kaybettiğini belirten Ertuğrul Demirtaş, İl Emniyet Müdürlüğü'nün kendisine akülü sandalye hediye ettiğinden bahsederek, "Şeker hastalığımın da etkisiyle 5 sefer ameliyat oldum. 10 sefer bypass ameliyatı geçirdim. 4 sene önce eşim öldü, tek yaşıyorum. Yalnız yaşayan bir insanım. Valilikten, Emniyet Müdürlüğü'nden abiler bana akülü sandalye verdiler. Allah hepsinden bin kere razı olsun. Mümkün mertebe evi kendim temizliyorum. Bazı zamanlar Odunpazarı Belediyesi'nden de arkadaşlar geliyorlar, yardım ediyorlar. Allah hepsinden razı olsun. Yaşantımız böyle gidiyor" dedi.

"Ben polis memuru arkadaşlardan ve valilikten çok memnunum"

Polis ekiplerinin ziyaretinden çok mutluluk duyduğunu ifade eden Ertuğrul amca, sözlerine şöyle devam etti:

"Allah hepsinden bin kere razı olsun, ayaklarına taş değmesin. Ziyarete gelmeden bir gün önce haber verdiler. Ben polis memuru arkadaşlardan ve valilikten çok memnunum. Emniyet müdürümüze çok çok teşekkür ederim. Her konuda yani çok duyarlı bir insan. Polis teşkilatındaki arkadaşlara Allah ne muradları varsa versin."

Ertuğrul Demirtaş ayrıca, vatandaşların kendi sağlıkları için sigara içmemeleri gerektiğini vurguladı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ertuğrul Amcaya Polis Desteği: Yalnız Değilsin - Son Dakika

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