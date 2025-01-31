Ertuğrul Gazi Türbesi\'nde Şifalı Pilav Geleneği Devam Ediyor

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Bilecik'in Söğüt ilçesinde bulunan Ertuğrul Gazi Türbesi'nde Cuma Namazı sonrası vatandaşlara şifalı pilav ikram geleneği yaşatılıyor.

Osmanlı Devletinin kurucusu Osman Gazi'nin babası Kayı Aşireti Lideri Ertuğrul Gazi'nin türbesinin bulunduğu yerleşkece bu ay başlayan şifalı pilav ikram geleneği bu haftada yaşatıldı. O dönemlerde Cuma Namazı sonrası Ertuğrul Gazi tarafından cemaate dağıtılan şifalı pilava her hafta ilgi artarak devam ediyor. Bugünde İlçe Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, Belediye Başkanı Ferhat Durgut ile birlikte Ertuğrul Gazi Külliyesinde düzenlenen etkinlikte vatandaşlara şifalı pilav ikramında bulundular. Belediye Başkanı Ferhat Durgut, Cuma günü düzenlenen geleneksel etkinliğin birlik ve beraberliğin büyük bir göstergesi olduğunu belirtti.

Kuruluşun topraklarında manevi mirası yaşatmanın ve paylaşmanın büyük bir önem sarf ettiğini belirten Başkan Durgut, Söğüt ruhunu yaşatmaya devam edeceklerini vurguladı.

Ertuğrul Gazi Külliyesinin tarihi atmosferinde gerçekleştirilen şifalı pilav ikramı, Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerden de büyük ilgi görüyor.

Başkan Durgut, geleneğin her hafta Cuma günlerinde devam edeceğini kaydetti. - BİLECİK