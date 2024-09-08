Ertuğrul Gazi\'yi Anma ve Yörük Şenlikleri\'nde Yörük çadırları yerini aldı

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Bilecik'te 743'üncüsü düzenlenen Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nde Yörük çadırları yerini alırken, Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut çadırları gezdi.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenen Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nde meşhur Yörük çadırları yerini alırken ilk ziyaretçileri Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut ve Kaymakam Ömer Faruk Tuncer oldu. Kaymakam Tuncer ve Başkan Durgut, Yörük çadırlarını gezerek geçmişten günümüze gelen tarihin ve kültürünün önemine değindi.

Kaymakam Tuncer ve Başkan Durgut, Yörükler, federasyon, konfederasyon ve dernek üyeleri ile bir araya gelerek şenlikler hakkında fikirlerini dinledi. - BİLECİK