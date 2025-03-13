Ertuğrulgazi Gençlik Kampı İncelemesi

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, Söğüt ilçesinde yapımı süren 'Ertuğrulgazi Gençlik Kampı ve Oba Tematik Parkı' inşaatını yerinde inceledi.

İncelemeler sırasında yapılan iş ve işlemler hakkında ayrıntılı bilgi alan Demir, projenin bölgedeki gençlerin sosyal ve kültürel gelişimine önemli katkılar sağlayacağını belirtti. Proje kapsamında, 200 kişilik gençlik kampı, geleneksel okçuluk atış alanları, atlı cirit sahası, karakucak güreş alanları, sosyal ve kültürel faaliyetler için atölyeler, spor tesisleri, toplantı ve seminer salonları gibi çeşitli etkinlik alanları yer alacak. Bu alanlar, gençlerin sosyal alanlarda daha fazla zaman geçirmelerini ve birbirleriyle etkileşimde bulunmalarını sağlayacak. Demir, projenin tamamlanmasıyla birlikte bölgenin gençlere yönelik sosyal ve kültürel aktiviteler bakımından zenginleşeceğini ifade etti. - BİLECİK