ERÜ'de meme kanseri konferansında her 8 kadından 1'inin yakalandığı anlatıldı - Son Dakika
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ERÜ'de meme kanseri konferansında her 8 kadından 1'inin yakalandığı anlatıldı

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ERÜ\'de meme kanseri konferansında her 8 kadından 1\'inin yakalandığı anlatıldı
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ERÜ Tıp Fakültesi Hastanelerinde sağlık çalışanlarına yönelik meme kanseri farkındalık konferansı düzenlendi. Prof. Dr. Mevlüde İnanç, meme kanserine her 8 kadından 1'inin yakalandığını, tedavide başarının hastalığın erken evrede saptanmasına bağlı olduğunu ifade etti.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastanelerinde sağlık çalışanlarına yönelik "1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı" etkinlikleri kapsamında konferans düzenlendi.

Gevher Nesibe Hastanesi Başhekimlik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen etkinliğe ERÜ Tıp Fakültesi Medikal Onkoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mevlüde İnanç konuşmacı olarak katıldı. Konferansa ERÜ Tıp Fakültesi Medikal Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oktay Bozkurt, hekimler, hemşireler ile hastanede görev yapan diğer personel katıldı.

Prof. Dr. Mevlüde İnanç yaptığı konuşmada, kadınların meme kanseri konusunda dikkatli olmaları gerektiğini, kadınlarda en sık görülen kanser türü olduğunu, büyük bir sebebinin bilinmediğini, birçok risk faktörünün bulunduğunu, önlemek için etkinliği kanıtlanmış birincil koruma yönteminin olmadığını söyledi.

Prof. Dr. İnanç, "İkincil koruma yöntemi, klinik keşiflerinin ortaya çıkmadan yakalanmasıdır. Bunun için Kendi Kendine Meme Muayenesi (KKMM), Klinik Meme Muayenesi (KMM) ve mamografi yapılmalıdır. Türkiye'de kadınlarda en sık görülen kanser türüdür. Her 8 kadından 1'i meme kanserine yakalanmaktadır." dedi.

Prof. Dr. Mevlüde İnanç, Meme kanserinde koruyucu faktörler, risk faktörleri, genetik, risk değerlendirme yöntemleri, patoloji, klinik özellikleri, meme kanserinin belirti ve keşifleri ile ulusal meme kanseri tarama standartları hakkında bilgiler verdi.

Prof. Dr. İnanç son olarak, "Tedavide başarı sağlamanın en önemli nedeni, hastalığın erken evrede yakalanmasıdır. Korkma, farkında ol, geç kalma." ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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