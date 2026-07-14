ERÜ Rektörü'nden 15 Temmuz mesajı - Son Dakika
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ERÜ Rektörü'nden 15 Temmuz mesajı

ERÜ Rektörü\'nden 15 Temmuz mesajı
14.07.2026 11:27
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Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde yayımladığı mesajda, FETÖ darbe girişiminin Türk milletinin birlik ve beraberliğiyle bertaraf edildiğini vurguladı.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun; '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Rektör Prof. Dr. Fatih Altun mesajında şu ifadelere yer verdi; "15 Temmuz 2016'da FETÖ Terör Örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişimi, tarihi boyunca destanlar yazan aziz Türk Milleti tarafından bertaraf edilmiş; milletimiz, sarsılmaz birlik ve beraberliğini tüm dünyaya göstermiştir. Şanlı tarihinde sayısız destan yazan Türk milleti, o gece kadın-erkek, genç-yaşlı demeden meydanlara inerek bağımsızlığına, devletine ve demokrasisine sahip çıkmış, unutulmayacak bir kahramanlık destanı yazmıştır. O gece milli iradeye ve demokrasimize sahip çıkmak için meydanları dolduran aziz milletimiz, kararlılıkla verdiği mücadelede birlik ve beraberlik ruhuyla tek yürek olmuştur. Tarihi boyunca esarete boyun eğmeyen Türk milleti, hiçbir zaman esareti kabul etmeyeceğini darbe girişiminde bulunan hainlere o gece bir kez daha göstermiştir. Vatanımızın bölünmez bütünlüğüne kastedenler şunu unutmamalıdır ki; dün olduğu gibi bugün de hain emellerine ulaşamayacaklardır. Asla unutmayacağımız ve unutturmayacağımız 15 Temmuz hain darbe girişimi, göğsü imanla dolu Türk milletinin tekbirlerle bertaraf ettiği destansı bir mücadele olarak nesilden nesile aktarılmaya devam edecektir. Aziz Türk Milleti, o hain gecede vatanı, bayrağı ve milleti uğruna şehadet şerbetini içen Ömer Halisdemir'i, Cennet Yiğit'i, Kübra Doğanay'ı ve 251 aziz şehidimizi hiçbir zaman unutmayacaktır. Erciyes Üniversitesi mensupları olarak bizler, bilimin ışığında eğitim-öğretim ve bilimsel çalışmalarımızı yürütürken milli ve manevi değerlerini benimseyen, demokratik değerlere bağlı, ülkesine ve milletine hizmet eden genç nesillerimizi yetiştirirken Türk Milleti'nin o gece yazdığı kahramanlık destanını dün olduğu gibi bugünde anlatmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere 15 Temmuz 2016'da darbe girişiminde bulunmak isteyen hainlere karşı canlarını feda eden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, kahraman gazilerimizi şükran ve minnetle anıyorum." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Demokrasi, 15 Temmuz, Erciyes, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel ERÜ Rektörü'nden 15 Temmuz mesajı - Son Dakika

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