ERÜ Rektörü, Çamaşırhane Tesisi'ni İnceledi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun; yapımı tamamlanarak hizmete açılan Tıp Fakültesi Hastanelerinde önemli ölçüde tasarrufa geçilmesini sağlayan Çamaşırhane Tesisi'nde incelemelerde bulundu.
Günlük yaklaşık 3.5 ton çamaşırın ERÜ bünyesinde yakınarak önemli ölçüde tasarruf sağlanmasını sağlayan tesisi ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Altun, yetkililerden bilgi aldı. - KAYSERİ
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