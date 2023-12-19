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ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, KYK Kız Öğrenci Yurdu öğrencileriyle buluştu - Son Dakika
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ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, KYK Kız Öğrenci Yurdu öğrencileriyle buluştu

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, KYK Kız Öğrenci Yurdu öğrencileriyle bir araya gelerek sohbet etti. Etkinlikte öğrencilere ERÜ hakkında bilgi verildi ve sorular cevaplandırıldı.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, KYK Kız Öğrenci Yurdu öğrencileriyle buluştu
19.12.2023 - 11:08,
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Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun; Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) Kocasinan Kız Öğrenci Yurdu öğrencileri ile bir araya geldi.

Göreve geldiği günden bu yana öğrenciler ile bir arada olmaya devam eden ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, KYK Kocasinan Kız Öğrenci Yurdu öğrencileri ile bir araya gelerek sohbet etti. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Erciyes Kamp Eğitim Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe; Rektör Prof. Dr. Fatih Altun'un yanı sıra Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, KYK Kocasinan Kız Yurdu Müdürü Zahide Aygen ile öğrenciler katıldı. Etkinlikte konuşan Rektör Prof. Dr. Altun, öğrencilere ERÜ hakkında bilgi vererek, ERÜ olarak öğrenci odaklı faaliyetlere her zaman önem verdiklerini söyledi. ERÜ'de aktif birçok öğrenci kulübünün faaliyet gösterdiğine dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Altun, öğrencilere yeteneklerine göre kulüplerde aktif olarak görev almalarını tavsiye etti. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı da etkinlikte yaptığı konuşmasında katılımlarından dolayı Rektör Prof. Dr. Altun'a teşekkür etti. Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, tek tek öğrencilerden gelen soruları cevaplandırdı.

Etkinlik, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'nın Rektör Prof. Dr. Fatih Altun'a hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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