ERÜ Turizm Fakültesi 15. dönem mezunlarını verdi - Son Dakika
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ERÜ Turizm Fakültesi 15. dönem mezunlarını verdi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Turizm Fakültesi 2023-2024 eğitim-öğretim yılı 15. dönem mezunlarını verdi. Program çerçevesinde Turizm İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği bölümlerinden 110 öğrenci mezun oldu.

13.06.2024 08:26
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Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Turizm Fakültesi 2023-2024 eğitim-öğretim yılı 15. dönem mezunlarını verdi. Program çerçevesinde Turizm İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği bölümlerinden 110 öğrenci mezun oldu.

Turizm Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen mezuniyet törenine Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kenan Güllü, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Püsküllü, İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Şükrü Dursun, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ali Hasdal ve Mustafa Türkmen ile akademisyenler, öğrenciler ve aileler katıldı.

Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, törende yaptığı konuşmada Erciyes Üniversitesi'nin her alanda başarılı projelere imza atan bir üniversite olduğuna dikkat çekti. Konuşmasında öğrencilere seslenen Rektör Prof. Dr. Altun, mezun olan öğrencileri tebrik etti. Rektör Prof. Dr. Altun, "Sevgili gençler; lütfen ülkenizi sevin ve katkı sağlayın. Ülkemiz için yapacağımız tek şey çalışmak, çalışmak. Yaptığınız mesleğinizi sevin. Mesleğinizi sevdiğiniz zaman göreceksiniz her zaman üst düzey başarılar ile anılan Erciyes Üniversitesi'nin temsilcileri olacaksınız. Yolunuz ve bahtınız açık olsun" dedi.

Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kenan Güllü ise konuşmasında fakülteleri hakkında bilgiler vererek mezun olan öğrencilere bundan sonraki hayatlarında başarılar diledi.

Konuşmaların ardından fakülte birincisi Turizm Rehberliği Bölümü Öğrencisi Ayşe Nur Kılıç, mezuniyet kütüğüne plaket çaktı.

Tören, mezun öğrencilere diplomalarının verilmesi, öğrencilerin hep birlikte keplerini havaya fırlatması ve mezuniyet pastasının kesilmesiyle son buldu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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