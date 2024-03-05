ERÜ Turizm Fakültesi'nde '10. İstihdam ve Kariyer Günleri' başladı - Son Dakika
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ERÜ Turizm Fakültesi'nde '10. İstihdam ve Kariyer Günleri' başladı

ERÜ Turizm Fakültesi\'nde \'10. İstihdam ve Kariyer Günleri\' başladı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Turizm Fakültesi'nde düzenlenen '10. İstihdam ve Kariyer Günleri'nde öğrenciler, sektör temsilcileriyle buluşarak sektör hakkında bilgi aldı. Etkinliğe, üniversite yöneticileri, turizm sektör temsilcileri ve öğrenciler katıldı. Kayseri Otelciler Derneği (KAYOTED) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Erdal, etkinliğin nitelikli istihdam oluşturmak amacıyla düzenlendiğini belirtti.

05.03.2024 12:50  Güncelleme: 12:51
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Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Turizm Fakültesi'nde '10. İstihdam ve Kariyer Günleri' başladı. Program çerçevesinde öğrenciler sektör temsilcileri ile buluşarak, sektör hakkında bilgiler aldı.

ERÜ Turizm Fakültesi'nde düzenlenen etkinliğe, Prof. Dr. Oktay Özkan, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kenan Güllü, Kayseri Otelciler Derneği (KAYOTED) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Erdal, öğretim üyeleri, turizm sektör temsilcileri ve öğrenciler katıldı. Etkinlik hakkında bilgiler veren Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kenan Güllü, "Bugün fakültemiz öğrencileri için düzenlediğimiz, kariyer günlerimiz var. Biz bunu düzenli olarak her yıl yapmaktayız. Pandemi ve ardından gelen deprem felaketinden dolayı uzaktan eğitim geçtiğimiz dönemler hariç, her yıl yaptık. Bunun amacı öğrencilerimizi sektör temsilcileriyle buluşturmak. Kariyer gününde sektör temsilcilerimiz okulumuza kayıt masası açtılar ve öğrencilerimizle staj ile iş pozisyonlarında görüşmeler yapıyorlar. Biz insan kaynakları arzı oluşturan kurumlarız. Bunun talebini ortaya koyan işletmelerimizde öğrencilerin buluşmasını sağlamış oluyoruz. Öte yandan öğrencilerimiz, stajları içinde işletmelerle birebir buluşmuş oluyorlar. Bu aynı zamanda sektör ve üniversite işbirliğinin de bir örneğini teşkil etmesi açısından ayrı bir önem arz ediyor" şeklinde konuştu.

Kayseri Otelciler Derneği (KAYOTED) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Erdal ise, "Kayseri Otelciler Derneği olarak uzun süredir beklenen bir oluşumdu. Bizim kurulma amacımız; Kayseri'nin turizm faaliyetlerini en iyi şekilde tanıtarak, Kayseri'nin turizmde marka şehir olmasında rol oynamak. 3 temel amacımız bulunuyor. Bunlardan birincisi üyelerimize fayda sağlamak. İkincisi sektörle ilgili potansiyel oluşturmak. Son olarak da nitelikli istihdam oluşturmak. Bugünde burada nitelikli istihdam oluşturmak için bulunuyoruz. Bunun bu yıl 10.'su düzenleniyor. Bundan sonra biz Kayseri Otelciler Derneği olarak, bu oluşumun bir parçası olmayı umut ediyoruz" dedi.

Kurdele kesilmesiyle 10. İstihdam ve Kariyer Günleri'nin açılışı yapıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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