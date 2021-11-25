ERVAK, öğretmenlere kitap hediye etti - Son Dakika

Erzurum Kalkınma Vakfı (ERVAK), Öğretmenler Günü nedeniyle öğretmenlere kitap hediye etti.

Başkan Erdal Güzel, yönetim ve mütevelli heyet üyeleri emekli Milli Eğitim Müdürü Fevzi Budak, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Erol Kürkçüoğlu, Kadın Kolları Başkanı Nuran Çelenk, Hülya Güzel, Gazeteci- Yazar Kadir Sabuncuoğlu, Eğitimci- Yazar Abdurahman Zeynel'den oluşan ERVAK heyeti, Cumhuriyet Anadolu Lisesi ve Dumlupınar İlkokulunu ziyaret etti. Lise Müdürü Selami Topaloğlu ve İlkokul Müdürü Birkan Aydın ile öğretmenlerin gününü kutlayan ERVAK heyeti, öğretmenlere; Prof. Dr. Erol Kürkçüoğlu'nun 'Kurtuluşunun 100. Yılında Erzurum ve Ermeniler', ERVAK Yayınları ile Başkan Erdal Güzel'in kitaplarını hediye olarak verdi.

Çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmamızda ve cehaletle savaşımızda ülkemizi aydınlık yarınlara taşıyan öğretmenleri gönülden kutlayan ERVAK Başkanı Erdal Güzel, öğretmenlere özel günlerinde sembolik bile olsa yalnız olmadıklarını hissettirmek istediklerini bildirdi. Erdal Güzel, şunları söyledi:

"Anadolu'nun her köşesinde sabırla, aşkla ve fedakarca görev yapan öğretmenlerimiz, çağdaş uygarlık yarışında koşan Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmayı başarmış ve yetiştirdikleri genç kuşaklarla yarınlarımızın hazırlayıcıları olmuşlardır. Emeklerini hiçbir zaman ödeyemeyeceğimiz değerli öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyor, aramızdan ayrılanlara rahmet, hayatta olanlara sağlık ve esenlikler diliyor, görevleri başında şehit edilen öğretmenlerimizin aziz hatıraları önünde saygı ile eğiliyoruz."

Makamların geçici öğretmenlik mesleğinin ise kutsal ve kalıcı olduğuna işaret eden Milli Eğitim eski Müdürü Fevzi Budak da öğrenci ve öğretmenlerle sohbet etti, şiirler okudu. - ERZURUM