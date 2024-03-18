Hatay'ın Erzin ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.
Program; Erzin Cumhuriyet alanında Atatürk anıtına çelenk sunumuyla başladı. Ömer Halisdemir Kültür Merkezinde devam eden programda; günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İlçe Jandarma Komutanlığında görevli J. Astsubay Kıd. Çavuş Özkan Yeğenoğlu yaptı. Konuşmanın ardından Kuran-ı Kerim tilaveti yapıldı ve dua edildi. Program; video sunumu, şiir dinletisi, tiyatro gösterisi, oratoryo, müzik dinletisi ve ödül töreniyle sona erdi.
Programa; Erzin Kaymakamı Onur Özaydın, Erzin Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Leyla Turgut, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler, şehit yakınları, siyasi parti ilçe temsilcileri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - HATAY
Son Dakika › Yerel › Erzin'de Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü Programı Düzenlendi - Son Dakika
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahmine göre, Muğla'nın Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde 2 saatlik periyotta kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. Halkın ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, hortum oluşma riski, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması isteniyor.
Kütahya'da 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala, kadın muhtar adayları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel düzenlenen yemekte bir araya geldi. Programda keyifli anlar geçiren kadın muhtar adayları, kadın dayanışması adına önemli mesajlar verdi. Birbirlerine başarılar dileyen adaylar, Kütahya'yı yüceltmek için birlikte hareket etme çağrısı yaptı.