Erzin'de Öğretmen Hibe Karaca Kansere Yenik Düştü
Hatay'ın Erzin ilçesinde kanser tedavisi gören 41 yaşındaki Türkçe öğretmeni Hibe Karaca hayatını kaybetti. Şehit Oğuzcan Ekiz Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde görev yapan Karaca, İsalı Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi; vefatı ailesi ve eğitim camiasında üzüntüyle karşılandı.
Hatay'ın Erzin ilçesinde bir süredir kanser tedavisi gören 41 yaşındaki öğretmen Hibe Karaca yaşam mücadelesini kaybetti.
Erzin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Şehit Oğuzcan Ekiz Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde görev yapan Türkçe öğretmeni Karaca'nın vefatı, ailesi, yakınları ve eğitim camiasında büyük üzüntüye neden oldu.
Hayatını kaybeden Karaca'nın İsalı Mahalle Mezarlığı'nda yakınları ve sevenlerinin katılımıyla toprağa verildi.
Kaynak: İHA
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