 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Erzin'de Otoyola Çıkan Buzağıyı Yakalamaya Çalışan Araç Sürücülerinin Mücadelesi - Son Dakika
Üye Girişi

Erzin'de Otoyola Çıkan Buzağıyı Yakalamaya Çalışan Araç Sürücülerinin Mücadelesi

Hatay'ın Erzin ilçesinde Adana-Hatay otoyolu üzerinde yola çıkan bir buzağı, araç sürücülerinin gülümseten mücadelesine neden oldu. Buzağı, kaçmaya çalışan araçlardan ve bariyerlerden ustalıkla atlayarak kovalamacayı sürdürdü. Ancak sonunda sahibine yakalanarak kovalamaca sona erdi.

Erzin\'de Otoyola Çıkan Buzağıyı Yakalamaya Çalışan Araç Sürücülerinin Mücadelesi
16.01.2024 - 09:03,
Abone Ol

Hatay'ın Erzin ilçesinde otoyola çıkan buzağıyı yakalamaya çalışan araç sürücülerinin gülümseten mücadelesi, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Adana-Hatay otoyolu Erzin ilçesi mevkiinde yola çıkan buzağıyı fark eden sürücüler, araçlarıyla kaçak buzağıyı yakalamaya çalıştılar. Trafikte seyreden araç sürücülerinin mücadelesine rağmen kaçmayı başaran buzağı boyu 1 metreyi geçen bariyerlerden de ustalıkla atladı. Gülümseten kovalamacaya tır sürücüleri katılsa da buzağı, devasa araçlardan da kaçmayı başardı. Kovalamaca, buzağının sahibine yakalanmasıyla sona erdi. - HATAY

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Adana, Hatay, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzin'de Otoyola Çıkan Buzağıyı Yakalamaya Çalışan Araç Sürücülerinin Mücadelesi - Son Dakika


09:38
Netflix, Türkiye fiyatlarına yılın ikinci zammını yaptı Netflix, Türkiye fiyatlarına yılın ikinci zammını yaptı
09:32
Rafet El Roman, yaptırdığı estetikle pişmanlık yaşadığını itiraf etti Rafet El Roman, yaptırdığı estetikle pişmanlık yaşadığını itiraf etti
09:04
Elektrik direğine çarpan uçak alev alıp yere çakıldı! Pilot öldü, çevredeki 4 kişi yaralandı Elektrik direğine çarpan uçak alev alıp yere çakıldı! Pilot öldü, çevredeki 4 kişi yaralandı
08:56
Lyon, İsmail Yüksek'e kancayı taktı! İlk teklifi yaptılar Lyon, İsmail Yüksek'e kancayı taktı! İlk teklifi yaptılar
08:52
Emmy Ödülleri sahiplerini buldu Emmy Ödülleri sahiplerini buldu
08:19
Mersin'de 9 kişinin can verdiği kaza anı kamerada Mersin'de 9 kişinin can verdiği kaza anı kamerada
08:12
Kayserispor'dan Galatasaray maçı sonrası bomba gönderme Kayserispor'dan Galatasaray maçı sonrası bomba gönderme
08:10
Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı uyuşturucu baronu Sammy Ali, İstanbul'da yakalandı Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı uyuşturucu baronu Sammy Ali, İstanbul'da yakalandı

Son Dakika
09:38 Netflix, Türkiye fiyatlarına yılın ikinci zammını yaptı
09:32 Rafet El Roman, yaptırdığı estetikle pişmanlık yaşadığını itiraf etti
09:04 Elektrik direğine çarpan uçak alev alıp yere çakıldı! Pilot öldü, çevredeki 4 kişi yaralandı
08:56 Lyon, İsmail Yüksek'e kancayı taktı! İlk teklifi yaptılar
08:52 Emmy Ödülleri sahiplerini buldu
08:19 Mersin'de 9 kişinin can verdiği kaza anı kamerada
08:12 Kayserispor'dan Galatasaray maçı sonrası bomba gönderme
08:10 Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı uyuşturucu baronu Sammy Ali, İstanbul'da yakalandı
08:04 ATV'nin yeni dizisi Yıldızlar Bana Uzak final yapıyor
07:01 Mersin'de bariyerlere çarpan yolcu otobüsü takla attı! 9 kişi öldü, 30 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2024 09:59:48. #1.12#
SON DAKİKA: Erzin'de Otoyola Çıkan Buzağıyı Yakalamaya Çalışan Araç Sürücülerinin Mücadelesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement