Erzin\'de Otoyola Çıkan Buzağıyı Yakalamaya Çalışan Araç Sürücülerinin Mücadelesi

Hatay'ın Erzin ilçesinde otoyola çıkan buzağıyı yakalamaya çalışan araç sürücülerinin gülümseten mücadelesi, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Adana-Hatay otoyolu Erzin ilçesi mevkiinde yola çıkan buzağıyı fark eden sürücüler, araçlarıyla kaçak buzağıyı yakalamaya çalıştılar. Trafikte seyreden araç sürücülerinin mücadelesine rağmen kaçmayı başaran buzağı boyu 1 metreyi geçen bariyerlerden de ustalıkla atladı. Gülümseten kovalamacaya tır sürücüleri katılsa da buzağı, devasa araçlardan da kaçmayı başardı. Kovalamaca, buzağının sahibine yakalanmasıyla sona erdi. - HATAY