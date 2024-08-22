Erzincan Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Mehdi Ünal\'a ziyaret

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Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevini yürüten Mehdi Ünal, Adli Yargı Komisyon Başkanlığı görevini yürüten ve son yayınlanan HSYK kararları ile Aydın iline ataması yapılan Halil Odabaş'ın yerine Erzincan Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı görevine atandı.

İHA Erzincan Bölge Müdürü Ahmet Akbuğa ve Sabah Gazetesi muhabiri Hasan Çakmak, Erzincan Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Mehdi Ünal'ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini ilettiler.

2 yıldır Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevini yürüten Mehdi Ünal, Adli Yargı Komisyon Başkanlığı görevini yürüten ve son yayınlanan HSYK kararları ile Aydın iline ataması yapılan Halil Odabaş'ın yerine Erzincan Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı görevine atandı.

Ziyarette yakın ilgi ve sohbetlerinden dolayı Erzincan Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Mehdi Ünal'a teşekkür eden İHA Erzincan Bölge Müdürü Ahmet Akbuğa ve Sabah Gazetesi muhabiri Hasan Çakmak; yeni görevinde başarı dileklerinde bulundular.

Erzincan Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Mehdi Ünal, Erzincan basınını yakından takip ettiğini ifade ederek ziyaretlerinden duyduğu memnuniyetini belirtti. - ERZİNCAN