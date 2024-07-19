Erzincan Adli Yargı ve Adalet Komisyonu Başkanı Halil Odabaş için veda yemeği düzenlendi

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Aydın'a Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olarak atanan Erzincan Adli Yargı ve Adalet Komisyonu Başkanı Halil Odabaş için Vali Hamza Aydoğdu tarafından veda yemeği verildi.

Düzenlenen veda yemeğine Vali Aydoğdu'nun yanı sıra Belediye Başkanı Bekir Aksun, Rektör Prof. Dr. Akın Levent, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Öztürk ve il protokolü katıldı.

Vali Aydoğdu, Aydın iline Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olarak atanan Adalet Komisyonu Başkanı Halil Odabaş'a yeni görev yerinde başarılar diledi. - ERZİNCAN