Erzincan Belediye Başkanı Aksun, basının kentin sesini duyurduğunu söyledi - Son Dakika
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Erzincan Belediye Başkanı Aksun, basının kentin sesini duyurduğunu söyledi

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Erzincan Belediye Başkanı Aksun, basının kentin sesini duyurduğunu söyledi
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Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi. Aksun, gazetecilerin doğru ve tarafsız bilgilendirme için özveriyle çalıştığını, kentin sesini duyurduğunu ve vatandaşlarla kurumlar arasında iletişim köprüsü kurduğunu ifade etti.

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Kamuoyunun doğru ve tarafsız bilgilendirilmesi için gazetecilerin özveriyle görev yaptığını belirten Aksun, basın mensuplarının kentin sesini duyurduğunu ve vatandaşlarla kurumlar arasında önemli bir iletişim köprüsü kurduğunu ifade etti.

Kaynak: İHA
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