Erzincan Belediye Başkanı Aksun, basının kentin sesini duyurduğunu söyledi

Erzincan Belediye Başkanı Aksun, basının kentin sesini duyurduğunu söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi. Aksun, gazetecilerin doğru ve tarafsız bilgilendirme için özveriyle çalıştığını, kentin sesini duyurduğunu ve vatandaşlarla kurumlar arasında iletişim köprüsü kurduğunu ifade etti.
Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Kamuoyunun doğru ve tarafsız bilgilendirilmesi için gazetecilerin özveriyle görev yaptığını belirten Aksun, basın mensuplarının kentin sesini duyurduğunu ve vatandaşlarla kurumlar arasında önemli bir iletişim köprüsü kurduğunu ifade etti.
Kaynak: İHA
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