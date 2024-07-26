Erzincan Belediyesi İtfaiye Ekipleri Gece Gündüz Görev Yapıyor - Son Dakika
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Erzincan Belediyesi İtfaiye Ekipleri Gece Gündüz Görev Yapıyor

Erzincan Belediyesi İtfaiye Ekipleri Gece Gündüz Görev Yapıyor

Erzincan Belediyesi İtfaiye ekipleri yangın, kaza ve diğer acil durumlara anında müdahale ederek hızlı ve etkili bir şekilde görevlerini yerine getiriyorlar. Ekipler, yangın söndürme, kurtarma ve diğer acil durum müdahalelerinin yanı sıra trafik kazaları ve su baskınları gibi çeşitli acil durumlara da müdahale ediyorlar.

26.07.2024 09:13  Güncelleme: 09:14
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Erzincan Belediyesi İtfaiye ekipleri gece gündüz demeden görev yapıyor. Yangın, kaza veya diğer acil durumlarla karşılaşıldığında, ekipler anında harekete geçerek hızlı ve etkili müdahalede bulunuyorlar.

Görevlerini büyük bir özveriyle yerine getiren İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, her an göreve hazır durumda bekliyorlar. İtfaiye ekipleri gece geç saatlerde bile olsa, şehrin her köşesine anında ulaşarak söndürme, kurtarma ve diğer acil durum müdahalelerini gerçekleştiriyorlar.

Ekipler, sadece yangınla mücadele etmekle kalmayıp, aynı zamanda trafik kazaları, su baskınları, kurtarma gibi birçok çeşitli acil durumlara da müdahalede bulunuyorlar.

Belediye Başkanı Bekir Aksun, itfaiye ekiplerinin özverili çalışmalarını takdir ederek, "İtfaiye ekiplerimiz acil durumlarda birçok önemli görevi yerine getirmekteler. Bu nedenle, itfaiye ekiplerimizin çabaları ve fedakarlıkları her zaman takdire şayandır" dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Erzincan Belediyesi İtfaiye Ekipleri Gece Gündüz Görev Yapıyor - Son Dakika
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