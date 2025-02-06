Erzincan Beyaz Örtüyle Kaplandı

Beyaz örtüyle kaplanan şehrin cadde ve sokakları görsel şölen oluşturdu
ERZİNCAN - Erzincan'da gece saatlerinden itibaren kar yağışı ve tipi etkili oldu.
Kar yağışı, şehrin tamamını etkisi altına alırken beyaz örtüyle kaplanan şehrin cadde ve sokakları görsel şölen oluşturdu.
Öte yandan yağan karla birlikte karla mücadele ekiplerinin de yoğun mesaisi başladı. Kar ve tipi yüksek kesimlerde etkili olurken hem yüksek kesimlerde hem de şehir merkezinde ekipler yolları kardan temizlemek için yoğun çaba sarf etti.
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