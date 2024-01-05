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Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi öğrencileri Kızılay'a kan bağışında bulundu - Son Dakika
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Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi öğrencileri Kızılay'a kan bağışında bulundu

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tercan Meslek Yüksekokulu öğrencileri tarafından gerçekleştirilen kampanya ile Kızılay'a 100 öğrenci kan bağışı yaptı. Kampanya, öğrenciler tarafından ilgi gördü ve gün boyu devam eden kan bağışında 100 öğrenci tarafından kan toplandığı açıklandı. Tercan Meslek Yüksekokulu Sekreteri Mukaddes Özlü, kan bağışının hayat kurtarmakla eş tutulabileceğini belirterek, öğrencilerin toplumsal yardımlaşma duygularının pekiştirilmesi ve sosyal sorumluluk bilincinin artırılması amacıyla bu tür kampanyaların düzenlendiğini ifade etti. Üniversitenin gençleri toplumsal süreçlere katma konusunda gayret göstermeye devam edeceğini belirten Özlü, Kızılay personellerine teşekkür etti.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi öğrencileri Kızılay\'a kan bağışında bulundu
05.01.2024 - 12:48,
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Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tercan Meslek Yüksekokulu öğrencileri tarafından gerçekleştirilen kampanya ile Kızılay'a 100 öğrenci kan bağışı yaptı.

Kan bağışı kampanyası, öğrenciler tarafından ilgi gördü. Gün boyu devam eden kan bağışında 100 öğrenci tarafından kan toplandığı açıklandı.

Tercan Meslek Yüksekokulu Sekreteri Mukaddes Özlü konu ile ilgili olarak, "Her yıl binlerce insan, bir kaza ya da hastalık sonucunda kan bulamadığı için hayatını kaybedebilmektedir. Bu yüzden kan bağışlamak hayat kurtarmakla eş tutulabilir. Bugün Meslek Yüksekokulumuzda idari personelimiz, akademisyenlerimiz ve öğrencilerimizle birlikte yaklaşık 100 kişi kan bağışında bulundu. Okulumuzda gerçekleştirilen kan bağışı kampanyaları ile öğrencilerimizin toplumsal yardımlaşma duygularının pekiştirilmesi, öğrencilerin kan bağışı ile sosyal sorumluluk bilinçlerinin artırılmasının hedeflenmektedir. Eğitim camiası olarak bu tip toplumsal dayanışmaların her zaman destekçisi olmaya devam edeceğiz. Üniversitelerimizin bir görevi de gençlerimizi toplumsal süreçlere katma konusunda da gayret göstermek. Kızılay personellerine çok teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz " dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA
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