Erzincan'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Erzincan'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

Erzincan\'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

Erzincan'da sendika üyeleri ve diğer katılımcılar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü çeşitli etkinliklerle kutladı. Kalabalık, Fevzipaşa Caddesi üzerinden Cumhuriyet Meydanı'na yürüyerek sloganlar attı. Polis güvenlik önlemleri alırken, miting alanına gelenlerin üstleri arandı. Kutlama etkinlikleri konuşmalar ve halaylarla sona erdi.

01.05.2024 16:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Erzincan'da sendika üyeleri 1 Mayıs için alanlara indi. 1 Mayıs platformu kutlama komitesi tarafından düzenlenen etkinliklere bazı siyasi parti ve sivil toplum örgütleri de katıldı.

Eski terminal önünde toplanan kalabalık, Fevzipaşa Caddesi üzerinden Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Kortej, "Yaşasın 1 Mayıs" sloganları atarak Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Polis, 1 Mayıs etkinlikleri nedeniyle Fevzipaşa ve Ordu Caddesi'ni trafiğe kapatırken, kutlama alanı güvenlik barikatı ile çevrildi. Kalabalık, polisin yoğun güvenlik önlemi altında alana giriş yaptı.

Miting alanına gelenlerin üstleri tek tek arandı. 1 Mayıs kutlama etkinlikleri yapılan konuşmalar ve çekilen halaylarla sona erdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Meydanı, Erzincan, 1 Mayıs, Sendika, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzincan'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:09 İstanbul’da 1 Mayıs nedeniyle çıkan olaylarda 210 kişi gözaltına alındı İstanbul'da 1 Mayıs nedeniyle çıkan olaylarda 210 kişi gözaltına alındı
15:40 Türkiye, İsrail’e karşı açılan soykırım davasına müdahil oluyor Türkiye, İsrail'e karşı açılan soykırım davasına müdahil oluyor
14:26 Canan Kaftancıoğlu’ndan Taksim’e yürümekten vazgeçen Özgür Özel’e tepki Canan Kaftancıoğlu'ndan Taksim'e yürümekten vazgeçen Özgür Özel'e tepki
14:23 TÜRK-İŞ Başkanı Atalay’dan iktidara grev resti: Türkiye’yi durdururuz, otururuz kalkmayız bir daha TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'dan iktidara grev resti: Türkiye'yi durdururuz, otururuz kalkmayız bir daha
13:28 Saraçhane’de kaldırım taşı atılan çok sayıda polis yaralandı Saraçhane'de kaldırım taşı atılan çok sayıda polis yaralandı
16:53 BBP Lideri Mustafa Destici, TİP Lideri Erkan Baş’ın Polisle Tartışmasına Tepki Gösterdi BBP Lideri Mustafa Destici, TİP Lideri Erkan Baş'ın Polisle Tartışmasına Tepki Gösterdi
16:01 Eski TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı 1 Mayıs yürüyüşünde yer aldı Eski TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı 1 Mayıs yürüyüşünde yer aldı
15:56 Zonguldak’ta ilginç 1 Mayıs: Çinliler yürüdü, İranlı saksafon çaldı Zonguldak'ta ilginç 1 Mayıs: Çinliler yürüdü, İranlı saksafon çaldı
15:40 Kocaeli’de vinç devrildi İşçiler son anda kurtarıldı Kocaeli'de vinç devrildi! İşçiler son anda kurtarıldı
14:57 Yerlikaya’dan 1 Mayıs gösterilerinde görev yapan polislere teşekkür: Sizlerle iftihar ediyorum Yerlikaya'dan 1 Mayıs gösterilerinde görev yapan polislere teşekkür: Sizlerle iftihar ediyorum
14:48 Yaşlı kadını tarlada köpekler parçaladı Yaşlı kadını tarlada köpekler parçaladı
14:39 Komünist başkanın yönettiği belediyenin borcu ortaya çıktı Komünist başkanın yönettiği belediyenin borcu ortaya çıktı
14:34 Kaldırım taşlarını kırıp damacanayla polise saldırdılar Kaldırım taşlarını kırıp damacanayla polise saldırdılar
14:02 İYİ Parti’de devir teslim töreni İYİ Parti'de devir teslim töreni
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2024 17:03:46. #1.13#
SON DAKİKA: Erzincan'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement