Erzincan'da 12 Spor Kulübünün Protokol İmza Töreni Düzenlendi - Son Dakika
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Erzincan'da 12 Spor Kulübünün Protokol İmza Töreni Düzenlendi

Erzincan\'da 12 Spor Kulübünün Protokol İmza Töreni Düzenlendi

Değer Erzincan Projesi kapsamında toplam 12 spor kulübünün protokol imza töreni, Erzincan'da gerçekleştirildi. Törene Vali Hamza Aydoğdu ve diğer yetkililer katıldı. Vali Aydoğdu, projelerin gençlerin sportmenlik ve değerler açısından önemli olduğunu vurguladı.

11.02.2025 22:48  Güncelleme: 22:52
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Değer Erzincan Projesi kapsamında 4'ü il merkezinde 8'i ilçe merkezlerinde olmak üzere toplam 12 spor kulübünün protokol imza töreni düzenlendi.

Törene Vali Hamza Aydoğdu, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Akın Levent, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, il genel meclisi başkanı, ilçe belediye başkanları, birim amirleri ve il genel meclisi üyeleri katıldı.

Değer Erzincan Jandarma Spor Kulübü, Değer Erzincan Emniyet Spor Kulübü, Değer Erzincan Spor Kulübü, Değer Erzincan BESİ Organize Spor Kulübü, Değer Erzincan Üzümlü Spor Kulübü, Değer Erzincan Tercan Spor Kulübü, Değer Erzincan Çayırlı Spor Kulübü, Değer Erzincan Otlukbeli Spor Kulübü, Değer Erzincan Kemah Spor Kulübü, Değer Erzincan Kemaliye Spor Kulübü, Değer Erzincan Refahiye Spor Kulübü, Değer Erzincan İliç Spor Kulübü olmak üzere toplam 12 spor kulübünün protokolleri imzalandı.

Değer Erzincan Projesi kapsamında açılacak olan spor kulüplerinin gençlerin hem spor dallarında gelişimlerinde hem de milli ve manevi değerleri en iyi şekilde öğrenmeleri bakımından önemli bir rol oynayacağını belirten Vali Aydoğdu, emeği geçen herkese teşekkür ederek hayırlı olmasını diledi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzincan'da 12 Spor Kulübünün Protokol İmza Töreni Düzenlendi - Son Dakika

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