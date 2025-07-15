Erzincan\'da 15 Temmuz Anma Yemeği: Vali Aydoğdu Şehit Aileleriyle Bir Araya Geldi

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, il protokolüyle birlikte, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz şehit yakınları ile gazi ve ailelerinin onurlarına düzenlenen yemekte ailelerle bir araya geldiler.

Şehit yakınları ile gaziler ve aileleriyle tek tek görüşen programa teşriflerinden dolayı kendilerine teşekkür eden Vali Aydoğdu, yaptığı konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu yaparak "Bu coğrafyada, bu cennet vatanda yaşamanın bedelleri var. Bizim devletimize ve milletimize kastedildiği anlarda, milletimizin ruhunda olan birlik ve beraberlik, Çanakkale ruhu hemen ortaya çıkar. O karanlık gecede de milletimiz kadınıyla erkeğiyle, yaşlısıyla genciyle vatanına, özgürlüğüne, demokrasisine ve tüm değerlerine hep birlikte sahip çıktı. Vatanımız için canlarını feda eden kahramanlarımızı her zaman kalbimizde yaşatacağız. Hem devlet olarak hem de millet olarak her zaman aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan siz şehitlerimizin yakınlarının ve gazilerimizin yanında olacağız." dedi.

Gazilik ve şehitlik makamının en yüce makamlar olduğunu belirten ve 15 Temmuz gecesi, hain darbe girişiminde vatan uğruna canlarını feda eden tüm kahramanlara, şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Vali Hamza Aydoğdu; "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz mübarek olsun. Cenabı Allah bir daha o hain girişimleri, o acıları milletimize yaşatmasın. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi daim etsin." dedi.

Şehit yakınlarına ve gazilere Türk Bayrağı takdim eden Vali Aydoğdu ve beraberindeki protokol üyeleri, çocuklara çeşitli hediyeler verdiler. - ERZİNCAN