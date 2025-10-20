Erzincan'da 163 Hafıza İcazet Töreni Düzenlendi - Son Dakika
Erzincan'da 163 Hafıza İcazet Töreni Düzenlendi

20.10.2025 07:33  Güncelleme: 07:35
Erzincan il genelinde Kur'an kurslarında hafızlık eğitimini tamamlayan 163 hafıza, düzenlenen icazet töreninde diplomalarını aldı. Törende Erzincan Valisi ve diğer yetkililer konuşma yaptı.

Erzincan il genelinde Kur'an kurslarında Kur'an-ı Kerim'i ezberleyen 163 hafıza diplomaları düzenlenen Hafızlık İcazet Töreninde verildi.

Yaşar Erkan Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilen Erzincan İl Müftülüğü Hafızlık Merasimi programına Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman, Erzincan Belediye başkanı Bekir Aksun, emekli Kurra Hafız Mustafa Demirkan, siyasi parti temsilcileri, STK başkanları, hafızların aileleri, hafızlar ve çok sayıda davetli katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından imam hatip Tayfun Tunç tarafından Kur'an tilaveti gerçekleştirildi. Getirilen salavatlar eşliğinde salonu gelen 75 erkek hafız ve 88 kız hafizenin yerini almasının ardından Erzincan İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu konuşma yaptı. Müftü Fakirullahoğlu "Bugün burada yalnızca bir icazet programı icra etmiyoruz; Erzincan'ın Kur'an'a olan bağlılığını ve Sünnet-i Seniyye'ye olan sadakatini yansıtan eşsiz bir tabloya hep birlikte şahitlik ediyoruz. Erzincan, tarih boyunca ilim ve irfanı sadece bilgi olarak değil, yaşayış olarak benimsemiş; Kur'an'ı rehber, Sünnet'i ise bu rehberliğin hayata yansıması olarak görmüş müstesna bir şehirdir. Bu topraklar, gönlünü Allah rızasına adamış alimlerin, irfan önderlerinin ve maneviyat büyüklerinin duasıyla yoğrulmuş; onların ilim ve hizmet mirasıyla bugüne kadar dimdik ayakta kalmıştır." dedi.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ise, "Erzincan, inancın, irfanın, sabrın, şefkatin şehridir. Burada Kur'an-ı Kerim sadece kurslarda değil, dağların rüzgarında, çocukların gözlerinde, anaların dualarında yankılanır. Bugün bu şehirde, 163 yürek Kur'an'la dirildi. O yürekler, her sabah ezanla birlikte secdeye varan bir milletin en güzel sesidir. Bir anne duasıyla, bir hocanın sabrıyla, bir çocuğun duasıyla bugün Erzincan'ın semaları nurlandı. Bu şehrin havasında artık Kur'an'ın nefesi, sokaklarında Kur'an'ın sesi var. Ne büyük bir şeref, ne büyük bir lütuf. Rabbim, hafız olan her bir evladımıza o şerefi ömür boyu taşımayı, Kur'an'la yaşayıp Kur'an'la göçmeyi nasip eylesin. Kur'an'ı okumayı, anlamayı, yaşamayı ve onun nuruyla insanlığa hizmet etmeyi hepimize nasip etsin" diyerek sözlerini sonlandırdı.

Program hafızlara belge, hediyelerin takdimi ve Kurra Hafız Mustafa Demirkan hoca tarafından yapılan dua ile son buldu. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüzyılın Konut Projesi’nin detaylarını paylaştı: 6 bin 750 lira taksitle 240 ayda ödenecek
Yeni RTÜK Başkanı Mehmet Daniş oldu
16 yaşındaki çocuk, 15 yaşındaki iş arkadaşını ateşe verdi
İstanbul’da okullar saat 16.00’dan itibaren tatil edildi
İsrailliler’den UEFA’ya skandal Galatasaray çağrısı
Su kuyusunda cansız bedeni bulunan Hasret’in katili cinayeti böyle itiraf etti
