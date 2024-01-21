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Erzincan'da 184 umreci için uğurlama programı düzenlendi - Son Dakika
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Erzincan'da 184 umreci için uğurlama programı düzenlendi

Erzincan'da 15 günlük servisli umre turuna kayıt yaptıran 184 umreci için Terzibaba Camisinde uğurlama programı düzenlendi. İl Müftü Vekili Gökhan Badem, umre ibadetinin önemi ve umre yolculuğunda yapılması gerekenlerden bahsettiği konuşmasının sonunda umrecilere hayırlı yolculuklar temennisinde bulundu. Yakınlarıyla vedalaşırken duygusal anlar yaşayan umre yolcularının tekbirler, dualar ve telbiyelerle uğurlanmasının ardından program sona erdi.

Erzincan\'da 184 umreci için uğurlama programı düzenlendi
21.01.2024 - 10:40,  Güncelleme: 10:42
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Erzincan'da 15 günlük servisli umre turuna kayıt yaptıran 184 umreci için Terzibaba Camisinde uğurlama programı düzenlendi.

İl Müftü Vekili Gökhan Badem, umre ibadetinin önemi ve umre yolculuğunda yapılması gerekenlerden bahsettiği konuşmasının sonunda umrecilere hayırlı yolculuklar temennisinde bulundu.

Yakınlarıyla vedalaşırken duygusal anlar yaşayan umre yolcularının tekbirler, dualar ve telbiyelerle uğurlanmasının ardından program sona erdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA
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