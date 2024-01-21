Erzincan\'da 184 umreci için uğurlama programı düzenlendi

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Erzincan'da 15 günlük servisli umre turuna kayıt yaptıran 184 umreci için Terzibaba Camisinde uğurlama programı düzenlendi.
İl Müftü Vekili Gökhan Badem, umre ibadetinin önemi ve umre yolculuğunda yapılması gerekenlerden bahsettiği konuşmasının sonunda umrecilere hayırlı yolculuklar temennisinde bulundu.
Yakınlarıyla vedalaşırken duygusal anlar yaşayan umre yolcularının tekbirler, dualar ve telbiyelerle uğurlanmasının ardından program sona erdi. - ERZİNCAN
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