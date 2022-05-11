Erzincan'da 2 yıl aradan sonra umreciler kutsal topraklara uğurlandı - Son Dakika
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Erzincan'da 2 yıl aradan sonra umreciler kutsal topraklara uğurlandı

11.05.2022 11:49
Erzincan'da 2 yıl aradan sonra umreciler kutsal topraklara uğurlandı

Korona virüs nedeniyle hac ve umre ziyaretlerini durduran Suudi Arabistan'ın kısıtlamaları kaldırmasıyla birlikte Erzincan'da umreciler, 2 yıllık aranın ardından pandemi sonrası ilk defa kutsal topraklara uğurlandı.

Korona virüs nedeniyle hac ve umre ziyaretlerini durduran Suudi Arabistan'ın kısıtlamaları kaldırmasıyla birlikte Erzincan'da umreciler, 2 yıllık aranın ardından pandemi sonrası ilk defa kutsal topraklara uğurlandı.

2022 yılı Şevval ayı umrecileri aldıkları seminerin ardından, 2 yıl sonra kutsal topraklara uğurlandılar. Erzincan'dan 2022 yılı Diyanet İşleri Başkanlığı umre organizasyonuyla ilk turlarda umreye gidecek vatandaşları bilgilendirmek, huzurlu ve güvenli bir ibadet yapmalarını sağlamak maksadıyla düzenlenen umre seminerleri, İl Müftü Yardımcısı Kazım Ural ve Hac - Umre Hizmetleri Şube Müdürü Teyfik Çıtak tarafından yapıldı. Erzincan İl Müftülüğü Kütüphanesinde gerçekleştirilen seminerlerde umrecilere, "İbadet bilinci ve umre ibadeti, yolculuğa çıkmadan önce yapılacak hazırlıklar, ana hatlarıyla umre menasiki, umrenin hikmeti ve umredeki sembollerin anlamı, umre ibadetinin gereği olarak bir arada yaşama bilinci, Hz. Peygamber (s.a.v), Mescid-i Nebevi ve Medine-i Münevvere'deki ziyaret yerleri" gibi hususlarda önemli bilgiler sinevizyon sunumu eşliğinde verildi.

Mayıs 2022 (Şevval ayı) oda tercihli 11 günlük umre turuna Erzincan'dan 6 vatandaş kayıt yaptırdı. Salgın hastalık süreci dolayısıyla 2 yıl ertelenen umre turlarının ilk grubu Erzincan Havalimanından İl Müftü Yardımcısı Kazım Ural'ın yaptığı dualarla uğurlandı. Umreciler, havayoluyla Ankara'ya, oradan da Cidde'ye uçacaklar. - ERZİNCAN

Erzincan'da 2 yıl aradan sonra umreciler kutsal topraklara uğurlandı
Erzincan'da 2 yıl aradan sonra umreciler kutsal topraklara uğurlandı

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Suudi Arabistan, Erzincan, Umre, Hac, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Erzincan'da 2 yıl aradan sonra umreciler kutsal topraklara uğurlandı - Son Dakika


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